STAN chce snížit DPH na jízdné, návrh patrně narazí u vlády

Předloha Starostů a nezávislých není podle vládních legislativců v souladu s konstrukcí daňového zákona. Nesplňuje podle nich podmínky pro to, aby jízdné na vlaky a autobusy spadalo do desetiprocentní sazby. Protože by ale jízdenky byly v případě schválení novely vyňaty z 15procentní sazby, podléhaly by základní sazbě DPH 21 procent, napsali do předběžného záporného stanoviska kabinetu.

Nynější DPH na jízdné v osobní pozemní hromadné pravidelné dopravě je podle autorů novely osmá nejvyšší v Evropě. Přesun do nižší sazby by podle nich mohl jízdenky zlevnit, případně přinést dopravcům více peněz na rozvoj veřejné dopravy. "Potenciálně mohou posloužit také pro navýšení mezd řidičů ve veřejné dopravě, jichž je v České republice nedostatek," napsali poslanci STAN v důvodové zprávě.

Předloha se netýká osobní dopravy lanovými a visutými dráhami ani vodní nebo letecké hromadné pravidelné dopravy.

Kabinet by se měl podle podkladů pozastavit i v souvislosti s ohlášenými slevami na jízdné pro seniory a studenty také nad dopady navrhované změny v DPH na veřejné rozpočty. Rozpočty by přišly podle odhadu předkladatelů zhruba o 930 milionů korun ročně.