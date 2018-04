Witowská si podala Babiše. Teď je za výkon nominovaná na Novinářskou cenu

Kriminalita migrantů? Mladí Afričané nemají co ztratit a dělají problémy, varuje šéf policie

Moderátorka ČT Světlana Witowská je nominovaná na Česko-slovenskou Novinářskou cenu za svůj nejznámější rozhovor s Andrejem Babišem. Ten proběhl loni v květnu v rámci pořadu Interview ČT24, a měl mimořádný ohlas. V Interview se jí podařilo ukočírovat Babiše, když s ním řešila mimo jiné nahrávku, která jej měla usvědčit z ovlivňování redaktorů Mafry.

Šlo o nahrávku s novinářem Markem Přibilem z MF Dnes, kde se mimo jiné mluví o „správném načasování“ textů poškozujících Babišovy politické konkurenty. Babiš se tématu neustále vyhýbal a vykřikoval, Witowská však zvládla být klidná a asertivní, nenechala tehdejšího vicepremiéra odbočovat od tématu. Právě z tohoto rozhovoru pochází Babišovo známé „je to kampaň,“ čímž komentoval ony nahrávky.

Rozhovor proběhl krátce potom, co došlo k nedorozumění mezi Milošem Zemanem a Bohuslavem Sobotkou ohledně demise vlády. Předseda hnutí ANO se nechal slyšet, že rozhodně neobětuje svůj post ministra financí, aby tak vyřešil vládní krizi. Také konání tehdejšího premiéra Sobotky označila za kampaň a jeho slova za „floskule, pomluvy a nepravdy“. Ostře se tehdy pustil taky do tehdejšího ministra vnitra Milana Chovance a do celé Sociální demokracie. Babiš byl v rozhovoru očividně velmi rozčilený a výbušný, moderátorka ale situaci ustála. Za svůj výkon si od příznivců vysloužila obrovskou kytici.

Zvyšovat kvalitu žurnalistiky

Nyní se Witowská uchází o Česko-slovenskou cenu veřejnosti, ve které se hlasuje on-line. Lidé zde vybírají příspěvek, který měl podle nich největší společenský dopad, anebo přispěl k posílení práv občanů. Hlasování bude uzavřeno 30. dubna o půlnoci a slavnostní vyhlášení proběhne 3. května v Praze. Dlouhodobou ambicí Novinářské ceny je posilovat kvalitu a profesionalitu žurnalistiky. Dalšími nominovanými jsou Juraj Koník, Jakub Goda, Veronika Folentová a Branislav Oprala s Pavlem Bielikem z Denníku N, Eliška Hradilková Bártová z HlídacíPes.org, Veronika Sedláčková z ČRo Plus, Marek Vagovič ze serveru Aktuality.sk, Pavla Holcová z Českého centra pro investigativní žurnalistiku a Saša Uhlová z A2larm.cz.

Od 90. let na obrazovce

Světlana Witowská vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, ale hned po ukončení studia začala pracovat v médiích – nejprve v MF Dnes a v agentuře ČTK, od roku 1996 v České televizi. Tehdy ještě jako Světlana Zárubová se v roce 2005 stala moderátorkou večerních Událostí. Brzy potom ale přešla na konkurenční TV Prima, kde také uváděla večerní zpravodajskou relaci. Po pěti letech se vrátili zpátky na ČT. Od roku 2014 moderuje pořad Interview ČT24, kde vede, obvykle s politiky, půlhodinový rozhovor na aktuální téma. V letošním roce sklidila obrovský úspěch za moderování duelu před druhým kolem prezidentských voleb. Witowská byla vybrána potom, co účast v debatě odmítl Václav Moravec.