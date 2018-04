Zeman svolal tým poradců, řešili důchodovou a zdravotní reformu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Lány - Expertní tým prezidenta Miloše Zemana dnes s hlavou státu na zámku v Lánech řešil mimo jiné to, proč se v době ekonomického růstu stále ještě neudělala v Česku reforma důchodového a zdravotnického systému. ČTK to po jednání řekla někdejší nejvyšší státní zástupkyně a bývalá ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která do tohoto týmu patří. Podle ní se příprava možných reforem zanedbala. Hrad dnes uvedl, že tématem porady byla měnová politika. Podle Benešové však prezident otevřel například také téma startovacích bytů pro mladé rodiny.