ANO oslabuje, polepšila si ODS. TOP 09 na politické smetiště?

Všem dotazovaným s volebním právem, byla položena otázka týkající se volební účasti. Na otázku odpovědělo kladně 58 % dotázaných („rozhodně ano“ 32 % a „spíše ano“ 26 %), 35 % záporně („spíše ne“ 11 %, „rozhodně ne“ 24 %). Zbytek dotázaných (7 %) zvolil odpověď „nevím“. Podle získaných dat je deklarovaná volební účast o něco nižší než reálná účast v parlamentních volbách v říjnu 2017 (60,8 %).

Volební model není předpovědí výsledků voleb, ale poskytuje pouze informaci o rozložení voličské podpory v době sběru dat. Výsledný volební model pracuje s pravděpodobností, zda respondent dorazí k volbám, a zohledňuje váhání voličů mezi více stranami, vysvětluje soc.cas.cz.

"Podpora hnutí ANO v posledních dvou měsících mírně poklesla. Naopak můžeme pozorovat velmi mírný nárůst preferencí ODS a KDU-ČSL," uvedli autoři průzkumu.

ANO by nyní získalo 29 procent hlasů, což je o půldruhého procentního bodu méně než v březnu. Druhá ODS by měla 13,5 procenta hlasů, meziměsíčně o jeden procentní bod více. Piráti by stejně jako v březnu dostali 12,5 procenta hlasů, ČSSD o jeden procentní bod méně. KSČM by měla deset procent, o jeden procentní bod si pohoršila. Stejnou měrou se zvýšil zisk SPD se 7,5 procenta. Lidovci se 6,5 procenta v porovnání s březnem o dva procentní body polepšili.

Těsně pod limitem pro vstup do Sněmovny by stejně jako v březnu skončila TOP 09 s 4,5 procenta hlasů, STAN by dostal tři procenta, o půldruhého procentního bodu méně než minulý měsíc. Z ostatních stran na tom byli s jednoprocentní podporou nejlépe Zelení.

"Všechny tyto změny se ovšem pohybují na hraně statistické významnosti a nelze jim přikládat výraznější věcnou důležitost," uvedlo k ziskům a ztrátám CVVM.