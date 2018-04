Dienstbier střílí do vlastních řad: Na ministry za ČSSD se tlačí profláknuté osoby známé praním peněz

To, že je jednání ČSSD s ANO o vládě v čele s premiérem Babišem politicky chybné, si myslí i exministr pro lidská práva a legislativu. „Sjezd ČSSD se usnesl, že účast trestně stíhané osoby ve vládě je zásadní problém. Přesto vyjednavači ČSSD připouštějí, že Babiš trestně stíhaný za závažný zločin může být premiérem do odsouzení soudem prvního stupně, klidně i celé volební období. ČSSD zachraňuje Babiše v pozici premiéra. Jinou šanci být premiérem a získat důvěru ve sněmovně nemá poté, co se část klubu ANO postavila proti vládní spolupráci s SPD. Jiný kandidát ANO na premiéra by okamžitě otevřel prostor pro vznik většinové vlády nezávislé na SPD a KSČM,“ upozornil na facebooku.

Připomíná také, že za zločin dotačního podvodu, pro který jsou Babiš a jeho blízcí příbuzní stíháni, hrozí trest až 10 let ve vězení. „Střet zájmů je obrovský. Pokušení na straně Babiše a podezření veřejnosti ze zneužití funkce k „vyřešení“ trestní kauzy bude značné. Jako premiér může Babiš zásadně ovlivnit mj. jmenování ředitele GIBS, ředitele Policie ČR a nejvyššího státního zástupce, první už odstoupil, dva následně uvedení uvažují o odchodu z funkce. Hrozí zneužití výměny na těchto postech k ovlivňování trestních kauz,“ vysvětluje.

Zatím podle něj není zřejmé, jak detailně a jednoznačně budou zahrnuty v koaliční smlouvě priority programu ČSSD. Poukázal také na to, že v minulém volebním období se proti Babišovi nedařilo prosazovat ani věci, ke kterým se v koaliční smlouvě zavázal. „Hrozí, že ČSSD bude v Poslanecké sněmovně přehlasovávána fungující nepřiznanou koalicí ANO, SPD a KSČM. Žádné pojistky v koaliční smlouvě tomu nemohou prakticky zabránit,“ myslí si Dienstbier.

Senátor je přesvědčen, že Babiš potřebuje ČSSD kvůli jediné věci - vyslovení důvěry vládě, ve které bude premiérem. „Pak už ČSSD nepotřebuje k ničemu. Zmíněná skrytá koalice s extrémisty a komunisty mu zajistí, že nedůvěru jeho vládě nikdo po zbytek volebního období nevysloví. Koaliční smlouva podepsaná Babišem garantuje z naší zkušenosti velmi málo. Nejen, že u Babiše neplatí podání ruky, neplatí pro něj ani jím podepsaná koaliční smlouva. Opakovaně jsem na koaliční radě od něj slyšel, že koaliční smlouvu ani nečetl. Vždy, když se ji zdráhal plnit,“ uvádí sociální demokrat, který byl členem minulé vlády.

Přiznává, že nabízené rezorty by programově byly zajímavé. „Ani tuto příležitost ČSSD zjevně nevyužije k zvýšení důvěryhodnosti. Místo nadějných se na ministry tlačí profláknuté osoby, např. Poche známý praním peněz přes stranické příspěvky a účastí na zkorumpovaných pražských strukturách,“ kritizuje svého stranického kolegu a europoslance Miroslava Pocheho, o kterém se spekuluje jako o možném ministrovi zahraničí.