Zesměšněný Okamura? Z tohohle videa nebude mít radost, internet se ale baví

Rakušan natočil video, kde po vzoru cestovní kanceláře Tomia Okamury nabízí prohlídky Poslanecké sněmovny pro plyšáky. „My jako Starostové a nezávislí opravdu nikoho nediskriminujeme. Nabízíme prohlídky Poslanecké sněmovny opravdu komukoliv. Od jednoho pana kolegy poslance jsme se dozvěděli, že na světě je přes miliardu plyšových zvířátek,“ paroduje Rakušan video Tomia Okamury k propagaci jeho někdejšího projektu. „Na světe je 1,2 miliardy plyšáků, o které nikdo nepečuje, nikdo jim nic nenabídl,“ podotkl tehdy Okamura.

Rakušan drží dva plyšáky, prohlíží s nimi sněmovnu a ukazuje jim, kde kdo sedí. „Pojď se podívat, jaké by to bylo, kdybys chtěl hovořit v Poslanecké sněmovně,“ říká, a vede plyšáka k řečnickému pultu. „Pár lidí tady vystupuje asi tak jako ty,“ dodává s úsměvem. „Milý plyšáčku, toto je sídlo Poslanecké sněmovny, a buď si jistý, je tady pár poslanců, kteří mají plyšáky opravdu rádi,“ končí Rakušan své ironické video.

Tomio Okamura se stal spoluinvestorem cestovní kanceláře Toy travelling v roce 2010. S nápadem ale přišel Marek Hlávka, který se inspiroval v Německu, kde obdobnou službu nabízeli tři sudenti. Hlávka, Okamura a další podílníci organizovali výlety zahraničních plyšáků do Prahy včetně masáží nebo aromaterapií. Základní balíček, který zahrnoval nafocení zvířátka u nejvýznamnějších památek města a společná jídla plyšových hraček, vyšel majitele na 90 EUR (tehdy 2340 Kč). Náročnější zákazníci, kteří chtěli svým mazlíčkům dopřát luxusní dovolenou s masážemi, si připlatili ještě 60 EUR (necelých 1600 Kč). CD s fotkami pak cestovní kancelář posílala majitelům spolu s plyšákem.

„Majitelů se ptáme, zda-li jeho plyšák pije alkohol, anebo zda-li jí maso, protože někdo může být vegetarián,“ vysvětlil Tomio Okamura ve videu. „Součástí každého zájezdu je každodenní e-mailová komunikace. Plyšák napíše svému majiteli, co v ten den dělal,“ popsal, jak se vypořádávají s tím, že jejich zákazníci mají o svá zvířátka strach. „Jediný požadavek, který jsme odmítli, byl požadavek na sex. Americký klient chtěl, abychom nafotili intimní kontakt mezi dvěma jeho plyšáky. To už je za hranicí toho, co bychom v naší firmě chtěli dělat,“ dodal.

Toy travelling dnes už nefunguje, po prvotním zájmu začal počet zákazníků prudce klesat. Ačkoliv Tomio Okamura všřil, že projekt má potenciál a podaří se ho znovu vzkřísit, nestalo se tak.