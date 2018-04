Pád pražské koalice? ANO vyvolalo dohadovací řízení, do hry vstupuje ODS

Spor vyvolalo čtvrteční zasedání zastupitelstva, kdy někteří představitelé Trojkoalice kvůli sporům o osud Libeňského mostu nepodpořili program jednání.

"Na dnešním jednání klubu ANO jsme se shodli na tom, že dnem 27. dubna zahajujeme takzvané dohodovací řízení na základě ustanovení koaliční smlouvy, během kterého budou probíhat jednání a budeme hledat řešení, jak s touto koalicí dál," řekl Hašek.

V jaké podobě a zda bude koalice podle nich nadále pokračovat, zástupci ANO neřekli. Nevyjádřili se ani k žádné z možných variant podoby vedení města. V kuloárech se často mluví o tom, že ANO a ČSSD by mohly utvořit menšinovou vládu s podporou ODS. Zda je to možné, Hašek s Krnáčovou neřekli. "Všechno je představitelné v pražské politice, nicméně já bych nepředbíhala a počkala na dohodovací řízení," řekla na dotaz ČTK Krnáčová. ANO a ČSSD mají v pětašedesátičlenném zastupitelstvu dohromady 25 hlasů, ODS má stejně jako Trojkoalice osm zastupitelů.

"Dlouhodobým cílem Trojkoalice je, aby se veřejnost mohla vyjadřovat k zásadním bodům tak, aby to pro ni bylo takzvaně uživatelsky komfortní, to znamená, aby se k důležitým bodům mohli lidé vyjadřovat ideálně na hraně končící pracovní doby. Tomu jsme podřizovali hlasování dlouhodobě. Považujeme to za základ demokracie," řekl předseda pražských Zelených OndřejMirovský.

Trojkoalici dnešní prohlášení klubu ANO vyvolat dohodovací řízení překvapilo. Na společných jednáních se o tom prý nediskutovalo. "Tak se domnívám, že by bylo i slušné vůči nám, kdyby to říkali napřed nám, a ne novinářům," řekla radní Jana Plamínková (STAN). Podle náměstkyně primátorky Petry Kolínské se ANO a ČSSD dlouhodobě snaží prosazovat některé dokumenty s pomocí opozice. Do řízení chce Trojkoalice jít s tím, že hodlá zopakovat ze svého pohledu důležité body programového prohlášení rady. "Čekáme ale, až nám sdělí, co jim (ANO) vadí," řekl Mirovský.

Za to, že zastupitelé ve čtvrtek neschválili program jednání, Trojkoalice nenese zodpovědnost, uvedli její zástupci. "Domnívám se, že to co se stalo, je plně v odpovědnosti ČSSD a hnutí ANO, které dopustily to, že se změnil program zastupitelstva. My jsme o tom nebyli informováni dopředu, nebylo to nikterak projednáno," řekla Plamínková. Podle ní ANO a ČSSD spoléhaly na hlasy opozice a způsob hlasování s ní mají dohodnuto. "Jak se ukázalo, tak to tak nebylo," řekla.

Spor v koalici vyvolalo čtvrteční hlasování o programu zastupitelstva, kdy se politici přeli, kam bude zařazen materiál o možné demolici Libeňského mostu. Původně měl být projednáván odpoledne, nakonec ale zastupitelé odsouhlasili návrh opozičního zastupitele Ondřeje Martana (ODS), aby byl projednán jako první bod. To se nelíbilo Trojkoalici a pro podobu programu nehlasovala, neboť by se podle jejích představitelů nemohli k tématu vyjádřit občané.