Kozom*di? Topolánek se velmi ostře vyjádřil k ožehavému tématu

Jakmile policie zveřejnila záběry agresorů z bezpečnostních kamer, i malé dítě by poznalo že se nejedná o muže české krve. Nakonec se prokázalo, že muži jsou Evropané, ale původu jsou spíše z Blízkého východu.

Respektive se jednalo o Nizozemské občany, ale toto konstatování jejich národnosti je podobného případu jako to, že v Münsteru do lidí na ulici restaurace nenajel Afghánec, ale vlastně psychicky labilní Němec. Policejní deník však pořád mluví o útočnících Turcích.



„Ano, jsou to typičtí ‚evropští‘ Holanďani. Snad z toho nebude trend. Nedávno to byly výlety juniorů do Prahy za laciným sexem a chlastem, dnes výlety za dobrodružstvím. Snad ten chlapec bude v pořádku. Nicméně uklidním vás. Údajně u toho nekřičeli Alláhu akbar,“ napsal v příspěvku na svém Twitteru Mirek Topolánek.

„Určitě nejsem rasista, xenofob a nacionalista. Nejsem taky ale sluníčkář, vítač a zakrývač reality. Zase tak trochu nepatřím nikam. Nemám totiž rád extremismus. Rád si nechám poradit, co smím a co nesmím. Jsem asi něcofob,“ označil se Topolánek ve svém příspěvku.



Podle neúspěšného prezidentského kandidáta, vládce Nizozemí nebude moc nadšený ze svých občanů, které dokonce označil za férové sportovce, co si do Prahy přijeli vyřešit své mindráky.

„Myslím, že by se nemělo používat pro popis viníků ‚kozom*di‘. To mi připadá hodně pejorativní, až sprosté. Něco jako ‚žabožrouti‘. To je ten rozdíl mezi politicky nekorektním a sprostým. Stačilo: skupina na první pohled nepřizpůsobivých, laxní obsluhou znejistělých občanů EU.“ Dodal Mirek Toplánek.