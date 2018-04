ANO, ČSSD a komunisté budou v jednání pokračovat příští týden

Chorvatský ministr nesmí do Srbska v odvetě za to, že srbský ministr nesmí do Chorvatska

"Proběhla schůzka nejprve mezi mnou a panem Babišem a poté schůzka ve třech, ke které se přidal ještě pan předseda Filip. A shodli jsme se, že ta jednání budou pokračovat příští týden," řekl Hamáček. Připomněl, že v sobotu bude v Hradci Králové zasedat ústřední výkonný výbor ČSSD. "Obecně budu informovat ústřední výkonný výbor strany o postupu v jednání," dodal.

O výsledcích dosavadních schůzek bude jednat také výbor hnutí ANO, místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek dnes při odchodu ze Sněmovny novinářům řekl, že výbor svolá na odpoledne 1. května. "Čekáme na jednání výkonného výboru ČSSD," řekl. Dnešní schůzka navázala na středeční jednání místopředsedů ANO a ČSSD, kteří diskutovali o možném programovém prohlášení a koaliční smlouvě.

Sociální demokraté ve středu předložili ANO svou představu o pojistkách, které by měly v koalici zajistit rovnocenné partnerství. Do koaliční smlouvy s ANO chce ČSSD začlenit podmínku, že po demisi všech pěti ministrů sociální demokracie by musel do týdne rezignovat také premiér spolu se zbytkem vlády. ČSSD také požaduje, aby člen kabinetu v případě prvoinstančního odsouzení rezignoval. Babiš, který čelí trestnímu stíhání, však dříve tento požadavek odmítl. Sociální demokraté žádají i odstranění poslanců hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) z řídících funkcí ve Sněmovně s cílem otupit spolupráci ANO a SPD při klíčových hlasováních.

Faltýnek dnes řekl, že z programových bodů zůstává jediným sporným bodem otázka takzvané karenční doby, tedy neproplácených prvních tří dnů nemoci. Faltýnek uvedl, že se ANO a ČSSD v tomto bodu dohodli na časovém posunu, který by měl začít fungovat od 1. července příštího roku. ČSSD dosud chtěla pro zaměstnance i v prvních třech dnech nemoci 60 procent platu, zástupci ANO mluvili o 30 procentech.

ČSSD dostala od ANO nabídku, aby vedla pět ministerstev včetně ministerstva vnitra. Sociálním demokratům by měla připadnout i ministerstva práce a sociálních věcí, zemědělství, kultury a zahraničních věcí.