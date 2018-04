Milý Andreji, tvůj Mirek. Kalousek vytočil Babiše a pořádně si to užil

Řecké ostrovy nebudou kvůli turistům již přijímat uprchlíky. Je to voda na mlýn pašerákům

Babiš na setkání s občany zavzpomínal, jak prožíval sčítání hlasů. Nejprve se mu prý ona sobota 21. října 2017 líbila. Jenže pak se situace změnila. „V sobotu, když byly volby, výsledky vypadaly skvěle. Nakonec tam prolezl Kalousek i STAN. Tak jsem měl pokaženou sobotu. A co s tím nadělám? Akorát obdivuju tyhle lidi, co mají všechno za sebou a dokáží demagogicky mluvit a lhát. Já to fakt neumím,“ prohlásil Babiš. Jeho slova citují lidé na sociálních sítích.

Milý Andreji @AndrejBabis. Omlouvám se, že jsi měl pokaženou sobotu. Mohu odpovědně slíbit, že přijde čas a budeš mít pokaženou i neděli a pondělí, úterý...Tvůj Mirek. https://t.co/ngIJCTmuiJ — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 26. dubna 2018

A toto prohlášení se dostalo i k samotnému Kalouskovi, který se netají tím, že z něj měl radost. „Milý Andreji @AndrejBabis. Omlouvám se, že jsi měl pokaženou sobotu. Mohu odpovědně slíbit, že přijde čas a budeš mít pokaženou i neděli a pondělí, úterý...Tvůj Mirek,“ vzkázal mu prostřednictvím twitteru.

„Miroslave, mohu mít záludnou otázku? Cokoliv zde na Twitteru napíšete, je vaše práce, nebo máte také svého Prchala?“ zeptal se jej jeden z uživatelů. „Svůj účet si spravuji výhradně sám. Cokoliv jiného bych chápal jako neúctu vůči sledujícím a ztrátu vlastní identity,“ potvrdil Kalousek.