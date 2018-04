Podle zástupců Trojkoalice může za krizi ANO

Řecké ostrovy nebudou kvůli turistům již přijímat uprchlíky. Je to voda na mlýn pašerákům

Podle hnutí ANO neschválení programu znamená jednoznačné porušení koaliční smlouvy ze strany Trojkoalice, protože pro něj nehlasovali mimo jiné Matěj Stropnický (Zelení/Trojkoalice) a Jan Čižinský (KDU-ČSL/Trojkoalice).

"Je trochu hloupé, jak to ANO eskaluje, protože koaliční smlouvu porušili oni, když přesunuli s využitím hlasů opozice bod (o Libeňském mostu, pozn. red.) na začátek jednání, aby se ho nemohla zúčastnit veřejnost," řekl ČTK předseda klubu Trojkoalice a předseda Zelených Petr Štěpánek. Bod měl být původně v programu dále, ANO ho podle místopředsedy klubu hnutí Patrika Nachera chtělo na začátek přesunout proto, aby mohla kontinuálně pokračovat diskuse, která začala už při projednávání programu.

Podle Štěpánka kromě toho pro program nehlasovali ani Hana Nováková z ČSSD a Jaroslav Štěpánek z ANO. "Takže zaprvé máslo na hlavě mají všichni a zadruhé si o to koledovali, protože oni porušili koaliční smlouvu," zopakoval. Podle primátorky Krnáčové byla Nováková řádně omluvena kvůli nemoci a Štěpánek pro program hlasovat chtěl, ale neviděl na tabuli.

Zástupci Trojkoalice popřeli, že by uvnitř ní existovaly vnitřní spory. "Trojkoaliční klub je ve věci Libeňského mostu i jiných věcí, které v koalici vřou, absolutně jednotná," řekla ČTK náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (Zelení/Trojkoalice). "ANO i ČSSD věděly, že s tím bodem máme hodně velký problém, a nebyli ochotni přistoupit ani na ten minimální požadavek, že bude bod zařazen jako pevný bod na 17:00 hodinu," komentovala Kolínská dnešní události.

Radní Jan Wolf (KDU-ČSL/Trojkoalice) se vyjádřil mírně kriticky k postupu svého stranického kolegy Čižinského, který pro program nehlasoval. "Já bych to udělal jinak, program bych pustil do projednání právě proto, aby nebyly blokovány důležité body nejen pro město, ale i pro žadatele v různých grantech," řekl. Zároveň však rovněž popřel, že by byla Trojkoalice nejednotná.

Podle radní Jany Plamínové (STAN/Trojkoalice) je možné, že jde jen o záminku, jak se Trojkoalice zbavit. "ANO i ČSSD se v poslední době velmi snažily jednat s Trojkoalicí z pozice síly a neustále nám dávali najevo, že můžeme být snadno nahrazeni. Zřejmě to mají s ODS domluvené a je to jenom nějaké divadélko," míní.