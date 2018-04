Zeman na sobotu svolal poradce, proberou měnovou politiku

Řecké ostrovy nebudou kvůli turistům již přijímat uprchlíky. Je to voda na mlýn pašerákům

Doživotí nebo maximálně deset let? Soud rozhodne o trestu pro německou neonacistku

Česká národní banka v únorové prognóze počítá letos s růstem ekonomiky o 3,6 procenta a příští rok o 3,2 procenta. Novou prognózu centrální banka zveřejní příští týden ve čtvrtek, kdy bude také rozhodovat o nastavení úrokových sazeb.

Poradní sbor se v uplynulých pěti letech scházel v Lánech pravidelně. Poradci se Zemanem probírali různá témata týkající se například schvalování státního rozpočtu, velkých dopravních staveb nebo třeba změn v oblasti justice či policie. Na jednání bývají pozváni například ministři z daného oboru.

Na sobotu pozvánku podle Ovčáčka dostal Rusnok, který je zároveň členem poradního týmu. Probírat se budou otázky týkající se měnové politiky. Zeman v minulosti například kritizoval Českou národní banku za devizové intervence. V otázce zavedení eura v minulosti opakovaně uvedl, že by ČR měla do eurozóny vstoupit až tehdy, co z ní vystoupí Řecko, aby Češi nemuseli platit řecké dluhy. Zároveň poukazuje na příklad Slovenska, kde lidé před přijetím eura vyslovovali obavy a nyní jsou většinově spokojeni.

Zemanův tým nedávno doplnil prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Podle internetových stránek Pražského hradu tak poradní tým tvoří 11 členů včetně například kancléře Vratislava Mynáře, velvyslance v USA Hynka Kmoníčka, někdejšího šéfa slušovického družstva Františka Čuby, který nedávno ze zdravotních důvodů rezignoval na svůj senátorský post, nebo šéfa ČNB Rusnoka či bývalé ministryně spravedlnosti Marie Benešové.