To je něco neuvěřitelného. Hašek a Škromach jen kroutí hlavou nad tím, co se děje v ČSSD

Senátorům se nelíbí, že trestně stíhaný premiér Andrej Babiš (ANO) nechce odstoupit v případě prvoinstančního odsouzení v kauze Čapí hnízdo, což prý vyjednávači ANO slíbili. „On sám dělá vše pro to, aby v referendu ČSSD nemohla souhlasit," uvedl na Babišovu adresu předseda senátorského klubu ČSSD Petr Vícha. Připustil, že postoj k vládě s ANO by mohl sociální demokraty rozštěpit. S názorem klubu souhlasí podle předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD) „prakticky všichni" členové. Výjimkou je například senátorka za ČSSD Eva Syková.

Jenže vedení ČSSD jejich iniciativu šmahem odsoudilo. Předseda ČSSD Jan Hamáček uvedl, že razantním výrokům sociálnědemokratických senátorů nerozumí. „Odmítavý postoj Milana Štěcha a některých dalších senátorů k případné vládní spolupráci s hnutím ANO je dlouhodobě známý. Vedení @CSSD postupuje podle rozhodnutí předsednictva tak, aby případnou dohodu předložilo členské základně k odsouhlasení. Ve vnitrostranickém referendu bude mít každý člen 1 hlas, ať už předseda, poslanec, senátor či řadový člen. Nerozumím proto takto razantnímu vystoupení senátorů uprostřed jednání o vládě,“ uvedl.

Podle statutárního místopředsedy Jiřího Zimoly senátoři brutálně využili mediální příležitosti vytvořit nátlak na vedení strany. I on připomněl, že hlas senátorů nemá větší váhu než hlas řadových členů.

Do Senátu poslal vzkaz také někdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek. Ani on své spolustraníky příliš nešetří. „Naučte se pravidla demokracie, i já jsem je musel respektovat. Milan Štěch a Petr Vícha jsou řadu let členy politického grémia ČSSD a také oni dva nesou po volebním období 2013-2017 spoluodpovědnost členů nejužšího vedení za totální volební debakl ČSSD v loňských sněmovních volbách,“ připomněl Hašek.

Zdůraznil, že to byl především Štěch, kdo na podzim 2013 nejvíce volal po názorové jednotě ČSSD a nutnosti respektovat vedení při koaličních jednáních. „Proč se dnes chová jinak? Připomínám, že tehdy lidé s jiným názorem včetně mne odešli po prohrané bitvě o budoucnost ČSSD z vedení strany, podepsali jsme koaliční smlouvu a hlasovali pro vládu Bohuslava Sobotky, říká se tomu loajalita ke značce ČSSD,“ připomíná nedávné spory sociální demokrat.

I proto se mu nelíbí, jak se teď jeho straničtí kolegové ze senátu chovají. „Milan i Petr dnes předvedli něco neuvěřitelného, uprostřed vážných jednání o možné účasti (téměř mrtvé) ČSSD v koaliční vládě. Jednání schválilo většinově legitimní vedení ČSSD. Toto se nedá brát jen jako nějaké okopávání kotníků, ale jako pokus o ránu do vazu novému vedení ČSSD. Oba pánové jsou zkušení matadoři a dobře vědí, že nejde jen o pouhé vyjádření názoru, na to má samozřejmě právo svobodně každý člen ČSSD. Vždyť názor senátorů je znám už několik týdnů. Ale mediálně je důležité kdo a kdy jej v tomto případě říká a proč..“ vysvětluje Hašek.

„Stát se něco takového v uplynulých 4 letech resp. v průběhu jednání o koaliční vládě Bohuslava Sobotky, je takový smělec “sjednocen” a politicky vysublimován za potlesku Milana i Petra. Jsem rád, že o budoucí pozici ČSSD - vláda x opozice - rozhodnou VŠICHNI členové ČSSD a je nás téměř 20 tisíc, ne jenom několik vyvolených a pomazaných. A hlas každého bude rovnocenný - Milana Štěcha, Jana Hamáčka, Michala Haška i všech dalších. Výsledek potom budeme, doufám, respektovat společně všichni,“ dodal politik.

Kritickou svých kolegů nešetří ani exsenátor ČSSD Zdeněk Škromach. „Pro mě je nepřijatelné takto tříštit jednotu strany v době jednání nového vedení o vládě. V rozporu s rozhodnutím stranických orgánů, kde měli možnost svůj názor vyjádřit. Senát navíc o sestavování vlády nerozhoduje,“ zdůraznil na facebooku.