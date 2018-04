Z Miloše Zemana je světová celebrita? Citují ho média z celého světa

Řecké ostrovy nebudou kvůli turistům již přijímat uprchlíky. Je to voda na mlýn pašerákům

Nejnechutnější věc, se kterou přicházíte do kontaktu? Denně používaný předmět skrývá nepříjemné tajemství

V Rumunsku to vře, tisíce zdravotníků demonstrují kvůli platům

Zeman podle svých slov věří tomu, že nastanou tři fáze přesunu české ambasády do Jeruzaléma. První z nich je vznik honorárního konzulátu, další fází bude přesun českých institucí, jako je CzechTourism nebo CzechTrade. Třetí fází by byla samotná ambasáda. „Příští rok v Jeruzalémě," zakončil prezident svůj projev slovy ze židovské modlitby.

Poukázal také na to, že s myšlenkou přesunu ambasády do Jeruzaléma přišel dříve, než americký prezident Donald Trump. „Mimochodem, musím se silně ohradit proti nařčení, že kopírujeme Spojené státy americké. Naopak, USA napodobily moji nabídku,“ vysvětloval.

Zemanových slov si všímají například izraelská média. Deníku Haarec česko-izraelský byznysmen Dan Propper potvrdil, že mu byla pozice honorárního konzula nabídnuta a nyní čeká na oficiální jmenování. List rovněž zmiňuje, že Propper, který žije nedaleko Tel Avivu, se v případě uvedení do funkce neplánuje přesunout do Jeruzaléma. „Zeman sám nemá pravomoc přesunout velvyslanectví, tento krok vyžaduje schválení vlády, která již oznámila, že nebude jednat proti politice Evropské unie, která neuznává Jeruzalém jako hlavní město Izraele,“ zdůrazňuje deník.

List The Jerusalem Post zase zmínil, že Zeman je horlivý zastánce Izraele a že už před čtyřmi lety hovořil o přemístění velvyslanectví. Poukazuje také na to, že Zemanova slova o přesunu ambasády ihned uvítalo množství izraelských politiků, včetně ministra obrany Avigdora Liebermana. Deník také zmiňuje další státy, které o přesunu ambasády do Jeruzaléma také uvažují.

Rozsáhlý článek s titulkem Češi namísto stěhování ambasády jmenují nového honorárního konzula přinesl i deník The Times of Israel. Ten mimo jiné zmiňuje dlouhodobé přátelství mezi oběma národy a poukazuje na to, že Československo otevřelo generální konzulát v Jeruzalémě ve dvacátých letech minulého století. Také tento deník zdůrazňuje, že Zeman je „dlouholetý spojenec Izraele“.

Zprávu přinesl také server deníku The Washington Post, který cituje agenturu AP. I v tomto článku je zmíněno, že konečné slovo ohledně přesunu má česká vláda a že české ministerstvo zahraničí ještě tento krok oficiálně nepotvrdilo. „Prezidentská funkce je z velké části jen ceremoniální,“ připomíná. „Zeman předtím vyjádřil podporu rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa o přesunu amerického velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, což vyvolalo pobouření mezi Palestinci i napříč muslimským světem,“ uvádí The Washington Post. Podobné informace přinesl také americký server ABC News.

Agentura AFP pak cituje mluvčí české diplomacie Michaelu Lagronovou, která připomněla, že Česká republika už honorárního konzula v Jeruzalémě v minulosti měla. Byla to pražská rodačka Tatiana Hoffmanová, která roku 2016 zemřela a od té doby byl tento post volný. „Prezident Zeman, známý pro svůj proizraelský postoj, ve středu večer opakoval, že by rád viděl, aby bylo velvyslanectví jeho země přesunuto do Jeruzaléma,“ píše AFP, která také cituje Zemanova slova o tom, že evropští kritici přesunu ambasád jsou zbabělci.