Na internetu se šíří video s Okamurou, které pořádně naštvalo příznivce SPD. To je prasárna, zuří lidé

Na facebookovém profilu nazvaném „SSPD Tomio Okamura“ se objevilo sestříhané video Okamury s názvem „Stop zneužívání dávek!“. Na upraveném videu Okamura například říká: „Naše hnutí SSPD bude v souladu s naším programem nadále vytrvale prosazovat zavedení bezúročných a zvýhodněných novomanželských půjček pro mladé migranty.“

Parodická profil zcela překroutil Okamurovy názory na migraci a Evropskou unii. „Naše budoucnost musí být založena na imigrační politice EU nebo na podpoře nepřizpůsobivých lidí. Mladé lidi, kteří nepracují a chtějí založit rodinu, je třeba systémové podpořit. Soros je nadnárodní Kalousek!“ píše se u videa.

Na dalším upraveném videu Okamura říká, že NATO by mělo okamžitě zaútočit na Rusko. „Výsledek šetření Mezinárodní organizace pro zákaz chemických zbraní v kauze otrávení dvojitého agenta Skripala, popsaný ve veřejné zprávě, dává za pravdu faktu uváděnému vládou Velké Británie - a to, že agent Skripal byl otráven čistou nervově-paralytickou látkou Novičok. Zpráva určuje Rusko jako zemi původu. Hnutí SSPD v této souvislosti považuje vyhoštění ruských diplomatů z České republiky za jasný závěr. Od počátku říkáme, že je nutné činit další kroky,“ píše se na falešné stránce. „To je stránka Super SPD! To je ještě víc super!“ vzkázal správce stránky těm, kteří zdůraznili, že jde o podvod.

Většina uživatelů okamžitě poznala, že se jedná o falešný profil. Našli se ale i tací, kteří jej vzali vážně a Okamurovi nadávali za to, jak změnil svůj názor. „Takhle chtějí falešnými výroky zlikvidovat pana Okamuru!!!!!!!! Jenže .....lidi nejsou blbci!!!!!“ zastávala se šéfa SPD jedna z diskutujících. „Dovoluji se nesouhlasit s tou částí o těch blbcích, vzhledem k tomu, kolik lidí dalo SPD svůj hlas,“ odvětil jí správce parodické stránky.

Další příznivci SPD profil označili například za „prasárnu“. Zároveň se začali domlouvat, že stránku nahlásí, aby byla zablokována.

Proti profilu se ostře vymezil i sám Okamura. „Šíří se další špína – pozor na další falešný profil, jehož provozovatel umně sestříhává moje videa tak, aby dostala opačný význam (prý podporuji migraci, podporuji diktát Bruselu, podporuji útok na Sýrii atp.) a aby tím poškodil SPD,“ uvedl na svém oficiálním facebooku pravý Okamura.

Podle něj jde o negativní kampaň před blížícímu se volbami. „Jelikož se blíží důležité říjnové komunální volby a naše hnutí SPD bude stavět rekordních přibližně 300 kandidátek po celé ČR, na kterých bude za nás kandidovat kolem deseti tisíc našich členů a podporovatelů, tak politická konkurence pokračuje spolu se zaplacenými novináři v tvrdých dezinformačních kampaních proti SPD. Jsme velké a úspěšné hnutí. A proto se připravme na to, že také letos budou pokračovat nepodložené a překroucené informační útoky na mě i na naše hnutí. V průběhu letošní komunální volební kampaně bude počet těchto útoků nezadržitelně stoupat, a čím více naše hnutí a náš program nabírají na síle, tím více vynakládají naší političtí soupeři a média úsilí proto, aby diskreditovali náš program a naše hnutí,“ tvrdí šéf SPD.