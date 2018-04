V ČSSD to vře: Senátoři nechtějí do vlády s ANO? Zimola je tvrdě seřval. Pak se ozvala senátora Syková a řekla, že je vše jinak

Řecké ostrovy nebudou kvůli turistům již přijímat uprchlíky. Je to voda na mlýn pašerákům

Senátorům se vůbec nelíbí že trestně stíhaný premiér Andrej Babiš (ANO) nechce odstoupit v případě prvoinstančního odsouzení v kauze Čapí hnízdo, což prý vyjednávači ANO slíbili. „On sám dělá vše pro to, aby v referendu ČSSD nemohla souhlasit," uvedl na Babišovu adresu předseda senátorského klubu ČSSD Petr Vícha. Připustil, že postoj k vládě s ANO by mohl sociální demokraty rozštěpit. S názorem klubu souhlasí podle předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD) „prakticky všichni" členové.

Sociální demokraté mají v horní komoře 24 senátorů a tvoří nejsilnější klub, ne všichni ale toto prohlášení podporují Vzápětí se totiž ozvali ti, kteří mají jiný názor. „Jsem pro koalici ČSSD s ANO11. Jsem pro, aby ČSSD uzavřelo dohodu s ANO11 o vládě, protože se považuji za demokrata,“ uvedla v reakci na prohlášení svých kolegů senátorka za ČSSD pro obvod 20 – Praha 4 Eva Syková

„Nesouhlasím s některými kolegy senátory z klubu ČSSD, abychom činili jakékoliv kroky proti dohodě vedení ČSSD s ANO11. ČSSD má demokraticky zvolené vedení. Členové ČSSD svému vedení dali právo jednat a rozhodovat, a za to vedení naopak nese odpovědnost. Zatím si, podle mého soudu, vede dobře. Vyjednávací tým má pověření jednat o podmínkách podpory vlády s ANO11. V právu i v řízení společnosti existuje zásada, že rozhodnout musí ten, kdo k tomu má oprávnění,“ uvedla senátorka na svém facebooku.

Syková sice není členkou ČSSD, do senátu ale byla zvolena právě za sociální demokraty. „Někomu se to jistě nemusí líbit, mnozí členové mohou mít jiný názor. Já jako členka senátorského klubu ČSSD, i když jsem nestraník, ctím právo zvolených zástupců členů ČSSD dohodnout se s ANO11 na podpoře a složení vlády. Torpédování dohody je torpédováním zvoleného vedení. Je to snaha vyprotestovat si svůj názor. Nesouhlasím s tím a nebudu činit kroky proti dohodě ČSSD s ANO11. Přála bych si vládu s důvěrou a účast ČSSD ve vládě,“ dodala Syková.

Senátoři @CSSD brutálně využili mediální přiležitosti vytvořit nátlak na vedení strany. Na grémiu budeme chtít slyšet, proč veřejně komentují koaliční vyjednávání a jdou tak proti usnesení vlastní strany. Hlas senatorů nemá větší váhu než hlas řadových členů. — Jiří Zimola (@jirizimola) 25. dubna 2018

Vedení strany senátory, kteří se postavili proti vstupu strany do vlády s hnutím ANO, tvrdě kritizovalo. „Senátoři @CSSD brutálně využili mediální příležitosti vytvořit nátlak na vedení strany. Na grémiu budeme chtít slyšet, proč veřejně komentují koaliční vyjednávání a jdou tak proti usnesení vlastní strany. Hlas senátorů nemá větší váhu než hlas řadových členů,“ komentoval chování senátorů Zimola na twitteru.

Naopak ocenil vystoupení Sykové, „Děkuji, paní senátorko, za odvážné vystoupení!" uvedl na sociálních sítích.

„Odmítavý postoj Milana Štěcha a některých dalších senátorů k případné vládní spolupráci s hnutím ANO je dlouhodobě známý. Vedení @CSSD postupuje podle rozhodnutí předsednictva tak, aby případnou dohodu předložilo členské základně k odsouhlasení. Ve vnitrostranickém referendu bude mít každý člen 1 hlas, ať už předseda, poslanec, senátor či řadový člen. Nerozumím proto takto razantnímu vystoupení senátorů uprostřed jednání o vládě,“ doplnil ho předseda ČSSD Jan Hamáček.