Zdanit náhrady církvím? Rozpočtový výbor se zase neshodl

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Praha - Sněmovní rozpočtový výbor dnes opět přerušil debatu o návrhu poslanců KSČM na zdanění peněžních náhrad, které církve dostávají za majetek nevydaný v restitucích. Debatu výbor přerušil do 31. května. Zpravodaj k novele Milan Feranec (ANO) ČTK řekl, že do té doby by měl dostat odborné právní posudky, které si už dříve vyžádal ústavně-právní výbor.