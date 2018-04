Další vyšetřování na krku? Babiš čelí novému trestnímu oznámení

Řecké ostrovy nebudou kvůli turistům již přijímat uprchlíky. Je to voda na mlýn pašerákům

Podle předsedy Strany soukromníků Bajera předseda vlády v demisi opakovaně svými výroky uráží všechny živnostníky, soukromníky a další poctivé drobné podnikatele. „Trestní oznámení bylo dnes podáno na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 1 na základě zmocnění předsedy strany Rozšířeným předsednictvem Strany soukromníků České republiky,“ uvedla strana, která spolupracuje s ODS.

Trestného činu podněcování nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod se dopustí ten, kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků.

„Předseda vlády v demisi se dle názoru Strany soukromníků České republiky na adresu voličů ODS tedy i voličů Strany soukromníků České republiky (cca. 572 tisíc voličů), dopustil trestného činu podněcování nenávisti proti skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod,“ uvádí soukromníci, kteří se odvolávají na nedávný Babišův výrok.

„Já žádné divadlo nedělám. Nemám důvod. My jsme tři dny po volbách oslovili ODS, aby s námi vstoupila do jednání o vládě. Pan Fiala tvrdí, že jejich voliči to nechtějí. Já tomu rozumím. Jejich voliči jsou ti, kteří možná podváděli s daněmi a možná mě nesnáší kvůli EET,“ uvedl Babiš v rozhovoru pro Blesk.

Podle strany jsou tato slova jen poslední kapka. „Podání trestního oznámení bylo vyústěním dlouhodobých účelových společenských tlaků na kriminalizaci drobných a středních podnikatelů,“ dodává strana.