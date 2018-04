ČSSD hrozí Babišovi: Pokud nesplníte všechny naše podmínky, do vlády nepůjdeme

Při dnešním klíčovém jednání mělo řešit například ustanovení v koaliční smlouvě týkající se trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše. ČSSD navzdory slovům Babiše trvá na tom, že i prvoinstančně, nepravomocně odsouzená osoba musí rezignovat na post ve vládě. Dalším bodem pak zřejmě bude odvolání poslanců SPD z vedoucích pozic ve Sněmovně.

To potvrdil i šéf ČSSD Jan Hamáček. „Od počátku jsme měli problém s účastí trestně stíhaného politika ve vládě. Také jsme trvali na tom, aby nás hnutí ANO v případě vzniku vládní koalice nepřehlasovávalo v tiché sněmovní koalici s SPD, jak to funguje dnes,“ zdůraznil.

„Je opravdu takový problém pro hnutí ANO, že navrhujeme, aby v koaliční smlouvě byla záruka, že pokud bude jakýkoliv člen vlády prvoinstančně odsouzen, tak okamžitě odstoupí, jinak vláda končí? A je opravdu takový problém, aby nám hnutí ANO dalo jasný důkaz toho, že to se společnou vládní koalicí myslí vážně? Tedy aby zbavilo SPD jejich silného vlivu na chod sněmovny?“ zajímá Hamáčka.

Připomínky má také k hnutí SPD. „Nepodpořili jsme zástupce SPD do vedoucích pozic ve sněmovně, včetně Tomia Okamury na post místopředsedy. Po jeho skandálních výrocích o koncentračním táboře v Letech jsme žádali jeho odvolání z postu místopředsedy sněmovny. Takový člověk nemůže reprezentovat Českou republiku na jednáních se zahraničními partnery! A nakonec, důrazně odmítám, že by případná uvolněná místa měla připadnout ČSSD,“ upřesnil na facebooku předseda ČSSD.

Pokud nebude splněna byť jedna podmínka, do vlády nepůjdeme

Podobně to vidí také místopředseda ČSSD Martin Netolický. „Je to komplex podmínek. A pokud nebude splněna byť jedna podmínka, tak my jako suverénní politická strana do vlády nepůjdeme. Ať se pak ANO s plnou odpovědností opře o extremisty zleva i zprava,“ řekl Právu s narážkou na KSČM a SPD.

Na sociálních sítích se navíc zamýšlí nad tím, zda má vůbec cenu s ANO vyjednávat. „Pokud ani případné odsouzení v trestním řízení není důvod k odchodu člena vlády, pak opravdu nemá smysl dál vyjednávat o čemkoliv. Je to věc politické kultury v zemi. Ustoupili jsme už opravdu maximálně,“ tvrdí.

Zodpovědnost za další vývoj v České republice má podle něj pouze a jenom hnutí ANO. „Jestli se zleva nechá podporovat KSČM, a přitom zprava SPD, pak vůbec nevím, koho ve skutečnosti tedy hnutí zastupuje. Asi všechny. Pak je ale opravdu zbytečné hledat jakékoliv ideové zakotvení tohoto velmi netradičního uskupení (ani levicové, ani středové, ani pravicové). Od všeho trochu - prostě populistické,“ myslí si Netolický.

„Vyjednávat má vždycky cenu. Bez toho se nikdy nedozvíš co jsi mohl vyjednat,“ zareagoval na jeho slova bývalý senátor ČSSD Zdeněk Škromach.

Nemůžeme se tvářit ledabyle k tomu, že máme trestně stíhanou osobu ve vládě

Netolicekému se nelíbí ani slova Babiše o tom, že ani jako prvoinstančně osouzený by se svého postu premiéra nevzdal. „Jediné, co mohu říci k vyjádření pana premiéra, že kdyby hlasovalo předsednictvo ČSSD dnes, pak by převážil názor koaliční rozhovory znovu neotvírat. Věřím ale pořád ještě ve zdravý rozum!“ dodal místopředseda ČSSD.

Hamáček i Netolický považují za klíčové dojednat v koaliční smlouvě ustanovení, že každý prvoinstančně odsouzený člen vlády musí rezignovat. A v tom je podporuje také Roman Onderka. „Nemůžeme se tvářit ledabyle k tomu, že máme trestně stíhanou osobu ve vládě (premiér Andrej Babiš). A kdyby neprošlo v koaliční smlouvě, že osoba v případě prvoinstančního odsouzení musí rezignovat, tak si spolupráci fakt neumím vůbec představit,“ řekl Právu.

Babiš požadavek ČSSD opětovně odmítl. Řekl, že k tomu nevidí důvod. Uvedl také, že už je alergický na to, že se o něm mluví jako o trestně stíhaném. Babiše policie obvinila z podvodu při financování farmy Čapí hnízdo, předseda ANO to označuje za účelové.

ČSSD se chce zbavit zástupců SPD v čele Sněmovny a výborů

ĆSSD také mluví o změně ve výborech – konkrétně jí vadí poslanci SPD v čele výborů. Podle zákulisních informací sociální demokraté považují za největší problém Radka Kotena (SPD) coby šéfa bezpečnostního výboru. Nahradit by jej podle Práva mohl bývalý ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), ale také by to mohl být někdo z ANO. Už podle dřívějších zpráv by ČSSD odstraněním politiků SPD z čela Sněmovny, výborů a komisí chtěla rozložit spolupráci ANO a SPD při hlasování.

Okamurovci se už proti takovému plánu dorazně ohradili. „Hnutí SPD považuje požadavek ČSSD na odvolání poslanců SPD z řídících funkcí ve Sněmovně za nehorázné popření principu poměrného zastoupení na základě výsledků voleb. Tyto požadavky budou narůstat v závislosti na ochotě hnutí ANO ustupovat. Pouze politický trouba nevidí cíl těchto požadavků. Je jím faktické ovládnutí a naprostá vydíratelnost hnutí ANO, jako vítěze voleb, poraženou ČSSD,“ uvedla strana v prohlášení, které má server EuroZprávy.cz k dispozici.

V případě, že ANO bude s těmito požadavky souhlasit, ztratí prý jakoukoli důvěru SPD a přestane pro hnutí Tomia Okamury být věrohodným politickým partnerem. „Hnutí ANO bude plně politicky závislé na ČSSD. ČSSD je součástí politického bloku ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN. Tento politický blok má na svědomí tunelářské kauzy, ovládání naší země nadnárodními korporacemi, okrádání lidí lichváři, podřízení diktátu EU, podporu vojenských akcí v rozporu s mezinárodním právem a korupci. Fakticky tím budou zmařeny naděje voličů, kteří doufali v zásadní změny v české politice,“ dodala SPD: