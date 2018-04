Zeman prozradil své tajné přání: Rozpovídal se o smrti a tom, jak by si ho lidé měli pamatovat

Zeman v rozhovoru pro TV Nova promluvil o tom, jak by chtěl, aby si ho lidé pamatovali, až ve funkci hlavy státu skončí. „Asi tak, jak by si mě měli pamatovat, kdybych náhodou zemřel. Jako člověka, který se netají svými názory a říká je jasně a který si uvědomuje, že jedna ze základních náplní prezidenta je setkávání se s občany," vysvětloval Zeman.



A jaké by mělo být jeho druhé funkční období? Zeman by prý rád přispěl k tomu, aby nedocházelo ke „zbytečným politickým krizím". „Často jsou vyvolány buď hloupostí, anebo ješitností. Já už jsem takových krizí zažil několik a vždycky jsem se je snažil řešit, nikoliv rozdmýchávat. I tu současnou," tvrdí.

Kromě toho si ale také rýpnul do svých někdejších soupeřů v prezidentské volbě, kteří jej kritizují. „Přál bych si, aby u nás trochu oslabila ta tradiční česká závist, která spočívá v tom, že když vyhrajete volby, tak se ti poražení proti vám spojí a začnou vám okopávat kotníky," spustil Zeman.

Zeman také po znovuzvolení sliboval, že bude méně arogantní. Právě rozhovor pro Novu je podle něj jasným důkazem, že se mu to daří. „Ještě jsem vás ani jednou neurazil," žertoval. „Když narazím na blbce, tak se k němu vždycky chovám arogantně. Mám takovou alergii," dodal prezident.