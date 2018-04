Zeman se zastal Babiše. Proč ho obhajuje?

"Když jsem tento požadavek (ČSSD) slyšel poprvé, tak jsem pokrčil rameny a říkal jsem si nic proti tomu," uvedl Zeman. Později si ale prý uvědomil, že odvolací soudy v řadě případů rozsudky nižších instancí nepotvrdí. "Z tohoto důvodu bych spíše zvažoval, ale to už by byla samozřejmost, požadavek na pravomocné odsouzení," řekl prezident.

Předsedou možné budoucí menšinové koaliční vlády ČSSD a ANO s podporou komunistů chce zůstat šéf ANO a nynější premiér v demisi Andrej Babiš, který čelí trestnímu stíhání. Babiše policie obvinila z podvodu při financování farmy Čapí hnízdo, předseda ANO to označuje za účelové. Požadavek ČSSD Babiš odmítá, obě strany zahájí nová koaliční vyjednávání ve středu.

ANO při jednáních naposledy nabídlo ČSSD ve vládě pět ministerstev, mezi nimi buď obranu, nebo zahraničí. Média s odkazem na své zdroje uvedla, že sociální demokraté dávají přednost ministerstvu zahraničí, které by měl vést europoslanec Miroslav Poche. O místo v kabinetu by tak přišel současný ministr Stropnický, podle Zemana ale stejně má zájem z funkce odejít a rád by se stal velvyslancem. "A protože velvyslanci jsou v kompetenci prezidenta republiky, předpokládám, že mu vyhovím," řekl prezident.

Z dalších nynějších členů vlády by měl podle Zemana určitě odejít ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), který ale svůj konec v politice oznámil už počátkem dubna. Se Zemanem se Pelikán dostal do sporu kvůli svému rozhodnutí vydat do USA Rusa Jevgenije Nikulina, kterého Spojené státy podezřívají z hackerských útoků. Zeman podporoval vydání do Ruska, které o Nikulina mělo také zájem.