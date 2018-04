Babiš se na Čechy vykašlal? Občanům nacpal pod nos smlouvu, peníze i lidé létají oknem, ale neplní se skoro nic

Chorvatsko opět buduje most na Pelješac, Bosna protestuje

"Vážení spoluobčané, mám pro Vás naléhavou zprávu a prosím o chvilku Vašeho času. Předstupuji před Vás dnes jako lídr hnutí ANO a chci Vám jasně říci, co budu, a co nebudu dělat, pokud hnutí ANO vyhraje volby a já budu řídit vládu České republiky."

Těmito slovy začíná Smlouva Andreje Babiše s občany České republiky, kterou obdržela většina domácností do schránek před loňskými parlamentními volbami. Od nich uplynulo už půl roku, během kterého nebyl Babiš dodnes schopen sestavit vládu.

Většina stran s ním totiž do koalice jít nechce. Za hlavní důvod uvádějí právě osobu trestně stíhaného premiéra, která by podle nich neměla stát v čele vlády. Paradoxně se přitom sám Babiš zavázal, že "v žádném případě nezneužije politickou funkci ve svůj prospěch."

Pro sestavení efektivní vlády by přitom podle opozičních stran stačilo, aby Babiš ze své funkce odstoupil a dal České republice konečně naději na stabilní vládu. To však premiér odmítá, paradoxně přitom ve svých dřívějších prohlášeních uváděl, že nestojí o to být premiérem.

Naposledy to řekl v lednu, kdy prohlásil, že nikde není zákon, že zrovna on musí být předsedou vlády, a připustil, že by se mohl vzdát křesla ve vládě a umožnit sestavení funkční vlády bez jeho osoby. Z toho ale očividně sešlo.

Ostatně porušení smlouvy lze spatřit i v dalším bodě: "Budu šetřit naše společné peníze a usilovat o efektivní stát." Stát, který je půl roku bez stabilní vlády, má do efektivity rozhodně daleko, a šetření se zatím také moc nekoná. Babiš chce studentům a seniorům snížit cenu jízdného, přidat desítky miliard na školství a i důchodci si přilepší. Tím sice splnil svůj slib o zvyšování důchodů, na další se už ale nedostalo.

Pomineme-li "plané" sliby, které se jen těžko prokazují ("Budu Vám vždy naslouchat, zůstanu s Vámi v častém kontaktu tak jako doposud a budu se snažit řešit Vaše každodenní problémy". "Budu podporovat a rozvíjet demokracii v České republice a chránit svobodu a důstojnost každého člověka". apod.), na většinu dalších potřebuje mít Babiš funkční Sněmovnu a rozdělená ministerstva.

Zatím se tak nedočkáme ani "nižšího zdanění práce", "řešení problému vyloučených lokalit" nebo "rozdělování veřejných peněz". Naopak, některé sliby Babiš stihnul během prvního půl roku porušit. A zřejmě nejzávažnějším z nich je "nezávislost policie, která nesmí být pod vlivem politiků."

Je to totiž právě Babiš, který podle Generální inspekce bezpečnostních sborů chtěl, aby její šéf odstoupil do konce února, což by se obešlo "bez skandálu". Babiš poté začal Michala Murína kritizovat veřejně a uvedl, že k němu nemá důvěru, nebo zpochybnil hospodaření inspekce.

Ostatně i další porušený bod má podobný podtext: "Odmítnu všechny pokusy o destrukci nezávislého státního zastupitelství a soudnictví a budu vždy bojovat za vymahatelnost práva a rovnost lidí před zákonem." Paradoxně přitom Babiš ve Sněmovně před hlasováním o svém vydání k trestnímu stíhání v případu Čapího hnízda uvedl, že v Česku je možné objednat si stíhání a dostat někoho do vězení,čímž podrývá právě onu nezávislost soudnictví a státního zastupitelství.

V rámci "zefektivnění fungování veřejných institucí" Babiš ruší na ministerstvech a Úřadu vlády sekce, propouští, mění se obsazení ČD a spekuluje se přitom o změnách ve vedení ČEZu, Lesů ČR nebo antimonopolního úřadu. A co se týče slibu, že "na ministerské posty bude prosazovat odborníky bez ohledu na politickou příslušnost," tady se rovněž ukazuje, že některé resorty Babiš tvrdojíšně odmítá pustit, a jiné by lusknutím prstu vyměnil za to, aby konečně dostal podporu své vlády.

Zatím se tak z Babišovi strany plní pouze sliby, které nevyžadují žádné větší snahy. Např. to, že "Česká republika v následujícím volebním období nepřijme euro," boj za "zastavení ilegální migrace a řešení migrační krize mimo Evropu" nebo nesouhlas "s rozdělováním migrantů podle povinných kvót." Ale i to se může do budoucna změnit.