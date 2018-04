Brusel chce Česku vzít peníze? Ptali jsme se politiků a zde jsou reakce

— Autor: -čem / EuroZprávy.cz

ANKETA - List Financial Times (FT) na svém webu napsal, že po roce 2020 by mohly desítky miliard eur z fondů Evropské unie místo do zemí střední a východní Evropy - jako je Polsko, Maďarsko nebo Česká republika - putovat spíše do států těžce zasažených nedávnou finanční krizí, tedy do Španělska a Řecka. Námi oslovení politici z toho ale příliš nadšeni nejsou.