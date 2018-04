Jsem zhnusen a stydím se. Senátor TOP 09 promluvil nejen o Zemanovi

Slova Czernina ke sjezdu KSČM přinesla na svém facebooku strana TOP 09. „Milí přátelé, já jsem rozzloben. Jsem zhnusen a stydím se, že naše krásné město Nymburk musí na svém území snášet něco takového, jako je stranický sjezd Komunistické strany, zločinné organizace, která měla být už dávno zrušená,“ upozorňuje senátor.

„Je takřka 30 let po revoluci a my vidíme, že na sjezd KSČ přijíždí jako host prezident republiky. Přijíždí na sjezd té Komunistické strany, která tady 40 let vraždila justicí, v lágrech a na hranicích. Té komunistické strany, která zavírala do kriminálu tisíce lidi pro pravdu, pro majetek, pro myšlenky. Té komunistické strany, která dohnala statisíce schopných lidí k emigraci, rozvrátila rodiny a zničila jejich osudy. Tahle strana se nikdy nereformovala. Nikdy neuznala svou vinu, nikdy se neomluvila. Jsou to stále ti samí bolševici, pohrobci Stalina, stejní jako když rozkulačovali venkov, kradli fabriky i dílny a zavírali lidi do vězení,“ připomíná hříchy komunistů za minulého režimu Czerrnin.

Dnes podle jeho slov komunisté „hladově koukají po moci z rukou STBáka“. „Jak bezostyšně mlaskají nad koryty v parlamentu. Jak podkopávají naši pozici v NATO a EU vazalskou službou ruskému medvědovi. A sem přijíždí prezident? Dovedete si tu představit prezidenta Václava Havla? Dokonce ani Klaus to neudělal. Ale Zeman ano. Přistrkuje komunisty k moci. Bez kapky studu, bez náznaku úcty k těm mrtvým, bez ostychu před těmi tisíci zničených osudů. Nad tím zůstává rozum stát a bouří se v nás bezmocný hněv,“ zlobí se politik zastupující TOP 09.

„Můžeme se vztekat, můžeme brečet nad těmi, kdo se tu promenují jako Krylovy Maškary „tak jako kdysi a tak jako včera / i dnešní den znova / vždy bojí se slova“ Proto my musíme mluvit. Ukazovat prstem na svinstvo a nebezpečí. Dřív než nám zase ukradnou budoucnost. Díky vám za to, že jste tady. Snad to s námi pořád ještě není tak strašné,“ ocenil ty, kteří proti komunistům protestovali.