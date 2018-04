Komunista Ondráček varuje: Tohle tedy ne. Může se stát, že koalici ANO a ČSSD nepodpořím

Začalo odvolací řízení v procesu s Karadžičem, za válečné zločiny dostal 40 let

O tom, že ČSSD chce odstavit Okamurovce, mluví i komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. „Záměr odstranit poslance SPD z funkcí je natolik průhledný, že jej může podporovat jen hlupák nebo poslanci sdružení do DemoŽumpy, kteří udělají cokoli k destabilizaci systému. Cílem je naštvat celou SPD, izolovat a postavit je proti tzv. hlasovací mašinérii a tím se stát hlavním vyděračem možné vlády,“ upozorňuje komunista.

Poukazuje na to, že sociální demokraté si s ohledem na výsledek ve volbách až příliš vyskakují. „Strana s 15 mandáty tu chce evidentně nejen vládnout, ale jak vidím a slyším, už i co nejvíce škodit. Toto bylo zatím dlouhé roky příznačné jen pro jejich tradičního politického partnera KDU-ČSL. Divím se hnutí ANO, že je ještě neposlalo k vodě,“ nebere si servítky Ondráček.

Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek naznačil, že by po uzavření koaliční dohody mohlo dojít k přerozdělení křesel ve vedení Sněmovny. Nechtěl ale specifikovat požadavky ČSSD, podle kterých by o některé posty měly přijít zástupci SPD. „Jestli si sociální demokraté myslí, že přímou účastí ve vládě a vydíráním získají zpět své ztracené voliče, tak si myslím, že opak je pravdou a hnutí ANO je vysaje a pošle do zapomnění,“ tvrdí Ondráček.

„To je však věcí samotné ČSSD, která buď ještě nevystřízlivěla z prohraných voleb, nebo si nenastavila zrcadlo, aby viděla skutečný stav své strany. Zde se omlouvám těm sociálním demokratům, kteří si to uvědomují, ale nejsou schopni s tím bojovat. A vím, že takoví poslanci ve Sněmovně jsou,“ uznal.

On rozdělení rolí ve Sněmovně naopak hájí. „Za sebe říkám, SPD je politický subjekt, který od voličů získal 22 poslaneckých křesel a podle toho má mít také své zastoupení v orgánech Sněmovny. Jejich rozdělení proběhlo na základě politických dohod a ty já budu dodržovat. Již brzy však může přijít mé rozhodnutí, že případnou koaliční vládu ANO a ČSSD nebudu podporovat ani tolerovat, a nebude to jen pro programové odlišnosti,“ upozornil. Právě KSČM má přitom podle současného plánu menšinovou koaliční vládu ANO a ČSSD podporovat.