Absurdní zpravodajství ČT? Hraje roli v návratu komunistů, zlobí se politolog

Vojtěch Filip na sobotním sjezdu KSČM v Nymburku uhájil post předsedy strany. KSČM bude podle jeho slov pokračovat v jednáních s ANO, do kterých se znovu zapojí i ČSSD. Zdůraznil, že komunisté budou mít i personální požadavky ohledně vlády.

Máte obavy z návratu komunistů k moci, byť třeba jen nepřímo podporou vlády?

„Obavy mám, ale větší roli v tomto návratu hraje zpravodajství ČT, které neustále zve členy KSČM k vyjádření k nejrůznějším událostem, například k útoku spojenců na chemická zařízení v Sýrii, což je zcela absurdní. A nelze to omlouvat požadavky na údajnou vyváženost,“ uvedl pro EuroZprávy.cz politolog Kučera.

Prezident Miloš Zeman prolomil polistopadové tabu a zavítal na sjezd KSČM. O čem to podle Vás vypovídá?

„V české společnosti už dávno neexistuje hodnotový konsensus, společnost je rozdělená a většina zvolila prezidentem Miloše Zemana. Od té doby lze očekávat cokoli, demokratická menšina tehdy prohrála a aby následující dobu přežila, měla by si přestat nalhávat, že jsme stále liberální demokracií,“ míní docent Kučera.

Z ANO zaznívají argumenty, že KSČM byla zvolena demokraticky ve volbách, tudíž je v pořádku s ní zasednout k vyjednávacímu stolu. Souhlasíte?

„Jde o to, že KSČM v posledních volbách konečně prohrála, ale všichni se chovají, jakoby byla jedním z vítězů. Stejně odpudivá v tomto směru jako ANO je ČSSD. Koalice těchto dvou stran nemůže projít bez podpory KSČM a přesto ji uzavírají,“ sdělil Kučera pro EuroZprávy.cz.

Komunismus i fašismus jsou zločinné režimy. Když má někdo tričko s hákovým křížem, je z toho pozdvižení. Když si vezmu tričko se srpem a kladivem, nestane se nic. Popírání holokaustu je trestné, popírání desítek milionů obětí komunismu nikoho nepohoršuje. Proč ten dvojí metr?

„Popírání holokaustu je sice trestné, ale antisemitismus, jako jeden z jeho zdrojů, se v celé Evropě rozmáhá. Oběti komunismu se už ani příliš nepřipomínají, mimo jiné proto, že komunisté a socialisté popírají, že by komunismus byl druhým typem totalitarismu a vykládají, že to bylo pouze období stalinismu, které mělo své jisté oběti. A do toho ČT zakoupila a vysílála ruský seriál o vůdcích bolševického režimu, který záměrně ignoruje oběti oběti komunismu.Kdo tu tedy používá dvojí metr?“ okomentoval situaci pro EuroZprávy.cz docent Kučera.