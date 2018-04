Úředníci typu Drábové by podle STAN měli zůstat krajskými zastupiteli

Podobnou úpravu předložili už před rokem kvůli sporům o krajský mandát předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. Sněmovna v předvolebním složení ale nestihla loni předlohu projednat.

Drábová předloni úspěšně kandidovala do středočeského zastupitelstva, které ji navzdory tlaku ministerstva vnitra odmítlo křesla zbavit. Mandátu se vzdala až v polovině loňského roku. Rozhodla se tak po dohodě předsedy STAN Petra Gazdíka s tehdejším ministrem vnitra Milanem Chovancem (ČSSD), že zákon o krajských volbách bude jeho novelou uveden do souladu se služebním zákonem.

Ministerstvo vnitra trvalo na tom, že podle zákona o krajských volbách by zastupiteli mohli být jen řadoví státní zaměstnanci. Připustilo ale, že služební zákon tak striktní není. Novela má proto z volebního zákona odstranit ustanovení, podle něhož "funkce člena zastupitelstva kraje je neslučitelná s funkcí vykonávanou na ministerstvu, jiném ústředním orgánu státní správy nebo na orgánu státní správy s celostátní působností, obsazovanou volbou, jmenováním nebo ustanovováním."

Do budoucna by v případě přijetí novely platilo pouze to, že krajští funkcionáři by měli pozastaven výkon funkce ve státní správě.