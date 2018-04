Jak hnul Zemanův projev politikům žlučí? Zjišťovali jsme to

Pro EuroZprávy.cz se vyjádřil Jiří Dolejš, který projev Miloše Zemana uvítal: „S obsahem nemám problém a ztotožňuji se s ním,“ vyjádřil se Dolejš, „Socialismus měl být od začátku demokratický a ne zmonopolizovaný a zbyrokratizovaný provázený zneužíváním moci.“ S tím se prý ztotožňuje i politika KSČM, která má od svého vzniku v programu distancování se od bývalého zneužívání moci.

„Nový případný socialismus by měl stát na demokratických základech a byl modernizovaný o zkušenosti, které jsme s ním měli ve 20. století. “ Podle Dolejše, pak proslov pro KSČM především znamená, že to je strana, se kterou se mluví a jedná. Vstup do vlády „miliardáře Babiše“ však striktně odmítl.

Pravicový politici většinou projev prezidenta Zemana nesledovali. Námi oslovená Helena Langšádlová (TOP 09) a Marek Benda (ODS) se zúčastnili návratu ostatků kardinála Berana do České republiky a jejich uložení v katedrále svatého Víta. „Pokud někde prezident měl být, tak právě tam,“ dodal pro EuroZprávy.cz Benda.

Prezidenta na svém facebooku tvrdě odsoudil předseda ODS Petr Fiala: „Scénář, který nevymyslíte. Do vlasti se vrací ostatky velké osobnosti našeho národa kardinála Berana, který byl pronásledován, vězněn a vyhnán komunistickým režimem. Slavnost ve svatovítské katedrále probíhá ve stejnou chvíli jako sjezd komunistů. Kdyby vám někdo před deseti lety položil otázku, na které akci bude prezident republiky, neváhali byste ani vteřinu: musí být přeci v katedrále! Ten současný je ale na sjezdu komunistů. Je to symbolické. Ale hlavně to je nechutné a nebezpečné.“

Podobně se vyjádřil i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil: „„Co víc charakterizuje dnešní politickou situaci než fakt, že přímo volený prezident republiky místo účasti na pohřbu kardinála Berana jede řečnit na sjezd Komunistické strany Čech a Moravy? To je opravdu ošklivá splátka za komunistické hlasy v prezidentské volbě.“