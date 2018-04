Filip obhájil post předsedy KSČM, první místopředseda je Šimůnek, místopředsedkyní Konečná

V prvním kole delegáti nového stranického předsedu nevybrali. Filip obdržel podle oficiálních výsledků 110 hlasů, Skála 105 hlasů. Volby se zúčastnilo 308 delegátů, čtyři hlasy byly neplatné. Do čela KSČM kandidovala nakonec méně než desítka nominovaných lidí, někteří se kandidatury vzdali. K favoritům volby předsedy patřila i europoslankyně Kateřina Konečná. Volilo ji 79 delegátů. Do druhého kola tedy nepostoupila.

Dvě krajské organizace KSČM, a to pražská a plzeňská, v úvodu jednání neprosadily, aby sjezd byl dnes večer přerušen a pokračoval v listopadu, jak dříve avizoval Filipův vyzyvatel a oponent Skála. Na sjezdu se zaregistrovalo všech 313 delegátů. Pro přerušení hlasovalo 135 z nich.

Filip, který vede KSČM 12 let, delegáty oslovil s projevem nazvaným Kam dál. Hájil vyjednávání o toleranci vlády vítěze voleb hnutí ANO. Pasivita KSČM by vedla k tomu, že by byla v opozici i se stranami, které v minulosti devastovaly zemi, prohlásil v úvodním sjezdovém projevu. Filip také řekl, že chce zvýšit počet řadových místopředsedů z dosavadních dvou na čtyři. Podle něj je třeba spojit odborné zázemí s vedením a zaměřit se na Evropu.

Filip mluvil také například o zahraničněpolitické situaci, ale i o prohře KSČM v říjnových sněmovních volbách. "Strana nesmí upadnout do chaosu," zdůraznil. Je nutné podle něho aktualizovat dlouhodobý program, aby o něm bylo možné hlasovat na sjezdu za dva roky. Cílem KSČM zůstává socialismus zbavený minulých chyb, prohlásil.

Pozici prvního místopředsedy KSČM obhájil Petr Šimůnek. Zvolili ho delegáti dnešního stranického sjezdu v Nymburku. Předsedou se před tím opět stal Vojtěch Filip, který ve volebním finále porazil dosavadního místopředsedu Josefa Skálu.

Šimůnek obdržel podle informací ČTK 158 ze 311 hlasů. V KSČM má na starosti vnitrostranickou práci a ekonomiku.

Místopředsedkyní KSČM bude nově europoslankyně Kateřina Konečná. Zvolili ji delegáti dnešního stranického sjezdu v Nymburku už v prvním kole. Další dva místopředsedové vzejdou v z klání Josef Skála - Stanislav Grospič a Miloslava Vostrá - Václav Ort. Vedení komunistické strany opustí Jiří Dolejš.

Konečná bude mít na starosti evropské záležitosti. Od delegátů dostala neúspěšná vyzývatelka Vojtěcha Filipa v klání o předsednický post ve volbě místopředsedů 188 hlasů. Jde zatím o nejvyšší počet hlasů, který některý z kandidátů na sjezdu získal.