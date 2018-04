Farský se pustil do poslanců ANO: Jestli vám z vás samotných není zle, mně je to líto

Šéf STAN nařkl členy ANO z toho, že mění své vnitřní stanovy podle toho, jak se jim to zrovna hodí. To, že do loňského března platilo, že trestně stíhaný poslanec by se musel vzdát jak své funkce, tak i členství ve straně, nazval „krátkým výletem do historie“. „Viděli jste, že vám to překáželo, tak jste prostě změnili vaše vnitřní stanovy. Dnes je pro vás trestně stíhaná osoba jediným a nejlepším možným kandidátem na premiéra,“ okomentoval Farský.

Za nejpalčivější problém však předseda Starostů označil to, že si ANO postupně rozebírá bezpečnostní složky státu, a tak bude čím dál obtížnější kontrolovat jeho činnost. Podle Farského se poslanci za ANO stávají pouhým nástrojem výkonu moci svého předsedy Andreje Babiše. „V lednu za svědectví Pirátů pan Faltýnek říkal, jak dostane vyšetřovatele Čapího hnízda do tepláků. Kdo byl jediný, kdo tomu mohl překážet? Ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů. Odchází. Dnes, aby vám skutečně nebylo vidět pod prsty, tak si dovolíte takovou hanebnost, že do dozorového orgánu vyšlete svého člena,“ kritizoval Farský. To že poslanci tvrdili, že neměli jinou možnost než nominovat svého člověka, nazval „hereckou etudou“.

„Vy tady od říjnových voleb pevně vládnete 115 hlasy,“ konstatoval Farský. Podle něj ANO „vládne“ spolu s extremisty – jak s KSČM, tak s SPD. Reagoval tak na volbu předsedy GIBS, který musel ke zvolení získat 88 hlasů, přičemž Demokratický blok disponuje dohromady 85 hlasy. To by na zvolení šéfa GIBS nestačilo. „Jestli vám z toho není smutno, a z vás samotných zle, mně to je minimálně líto kvůli všem, kteří v této zemi žijí a budou žít.“

Farský poslancům za Ano vyčetl také pošlapávání zásad právního státu, rozkládání spravedlnosti a likvidaci důvěry lidí ve spravedlnost kvůli osobním zájmům jednotlivců. „Jste pro ně pro všechny jen stafáž, jestli vám to ještě nedošlo,“ uzavřel svou řeč.