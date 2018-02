Senátor Štěch střílí do vlastních řad: Gross měl menší problémy než Babiš a šel pryč

Někdejší předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch v rozhovoru pro deník Právo uvedl, že nový předseda ČSSD Jan Hamáček a statutární místopředseda Jiří Zimola nemohou začít vyjednávat o vládě, protože o tom musí rozhodnout stranické referendum popřípadě sjezd. Sám je toho názoru, že by sociální demokracie měla jít do opozice. "Jsme šestí na pásce, vzkaz voličů byl silný a měli bychom ho respektovat. V opozici se dá také dělat politika. V demokracii strany, které prohrají volby, obvykle jdou do opozice, zformulují zásadní programové cíle a priority. V opozici se nabírá síla pro další volby," uvedl senátor.

Předseda Senátu také prozradil, že sociální demokracie vždycky trvala na čistém lustrační osvědčení, i když on sám je zastáncem toho, aby se lustrace posuzovala individuálně. Proto podle něj není přípustné, aby strana vstupovala do vlády s Andrejem Babišem. "Stanislav Gross musel odstoupit a jeho problémy byly daleko menší než Andreje Babiše. Musíme se chovat principiálně stejně a nemůžeme být na své lidi daleko tvrdší než na ty, kterým bychom dali důvěru pro působení ve vládě," zdůraznil sociální dlouholetý člen ČSSD.

Podle Štěcha jde o logiku, proč by strana neměla s Babišem spolupracovat ve vládě. "Jak budeme našim členům a veřejnosti vysvětlovat, že se najednou chováme jinak? Budou nás podezírat, že to je za nějaké trafiky nebo jiný prospěch. Trvám na principiálním postupu," řekl otevřeně. Obává se, že voliči, kteří pro ČSSD v říjnu loňského roku hlasovali, by mohli začít pochybovat o tom, jestli je strana zásadová a drží své slovo. Vzniklá vláda by podle senátora neměla stát na jedné osobě s takovými problémy, jako má Andrej Babiš. "Jestli na tom hnutí ANO trvá, ať si za to nese odpovědnost," dodal.

Vyjádřil se rovněž k projevu prezidenta Miloše Zemana, který pronesl na mimořádném sjezdu ČSSD v neděli 18. února. Sociální demokrat je přesvědčený, že pokud by strana přistoupila na své politické náměstky ve vládě, jak navrhovala hlava státu, pak by to bylo v rozporu se služebním zákonem. Navíc připomněl, že takoví náměstci nemají pravomoci jako ministři. Svého nadřízeného - ministra - by měl poslouchat, jinak by tam neměl být. Proto se Štěch nediví, že takovou variantu předseda hnutí ANO schvaluje. "Prezident podle mého subjektivního názoru nevystoupil jako svobodný a suverénní prezident republiky, ale jako mluvčí, zástupce nebo podporovatel hnutí ANO či Andreje Babiše," shrnul Milan Štěch.