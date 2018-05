Andrej Babiš brzy padne a zemře? Z TOP 09 přichází varovná slova

Babiš si na facebooku postěžoval, že jeho hnutí ANO nechce nikdo pomoci a že musí makat 18 hodin denně. „Moje tělo mi to říká jasně. Mívám migrény, v neděli mi praskla žilka v oku, měl jsem ho plné krve takže jsem musel k očnímu. Toho si samozřejmě všimli novináři a začali spekulovat, co mi je. Odpověď je jednoduchá: stres,“ uvedl premiér.

Jeho slov si všiml i Laudát, který se do šéfa hnutí ANO pořádně pustil. „Osud Babišovi chystá biblický konec: Média přinesla zprávu o zdravotních problémech premiéra Babiše v demisi. Už v minulém období, posedlý touhou vše řídit, o všem rozhodovat a vše a všechny kontrolovat, utkal potřebnou legislativní síť,“ shrnul postoj Babiše bývalý politik TOP 09.

Krví zalité oko a migrény jsou podle Laudáta prvním varováním. „V biblických příbězích je jedna babišovská analogie. Ježíš dal možnost komusi (na náboženství mně to říkali asi tak v roce 1970, proto jen jádro příběhu) získat pozemky, které obejde od svítání do západu slunce. Jedinou podmínkou bylo, že se vrátí do místa. odkud ráno vyšel. Ve své nenasytnosti se dotyčný hnal, chtěl obejít co největší kus krajiny, ještě další údolí, a co ten úhor, tam bude skvěle růst obilí, ... až se se západem slunce skutečně vrátil do výchozího bodu. Vyčerpaný padl na zem a zemřel. Na jeho hrob byl potřeba pozemek 2x2 metry,“ naznačil Laudát, jak by mohl Babiš dopadnout.