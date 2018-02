Horáček se nestal prezidentem a tak radikálně změní profesi? Dostal jedinečnou pracovní nabídku

„O prezidentské kandidáty je neutuchající zájem! Dozvídám se, že pan Fischer a pan Hilšer budou kandidovat na senátory,“ připomněl Horáček.

Hilšer chce na podzim kandidovat do Senátu v obvodu v Praze 2 a 3. Způsob kandidatury chce teprve zvážit, do politické strany se ale vstupovat nechystá. Fischer prozradil, že jej oslovilo s návrhem na kandidaturu do Senátu několik politických stran. O kandidatuře se teprve rozhoduje.

Novou kariéru by mohl mít i sám Horáček. „Já zas dnes dostal esemeskou osobní nabídku: Cerpaci stanice Shell Blansko. Pracovni doba 7-17 hod. Odmena 100,- hod. Napln: informovat o akci Shell+Billa. Na sebe: Sve cerne boty, od klienta bile dziny, mikina a bunda. Protože to po nás klienti vyžadují, sdělte nám, kde máte tetování. Dekuji Ehosteska,“ citoval „nabídku“ textař.

„A berete to? Možná zkusit si pracovat jako běžný volič by si měli zkusit všichni kandidáti vstupující do politiky obecně. Zejména ten plat by měli zažít na vlastní kůži,“ napsala Horáčkovi jedna z diskutujících. „Stovka na hodinu? Super kšeft. Berte to,“ poradila mu další. „Byl jsem v továrnách, kde lidi berou 70/hod,“ vzkázal jim Horáček.