Ostrá kritika Halíka! Je to nenávistný totalitář, kritizuje teologa autor hry Kingdom Come: Deliverance

Designérovi a spolumajiteli firmy Warhorse Studios, které nyní přišlo na trh s českou počítačovou hrou Kingdom Come: Deliverance, reagoval na nedělní pořad České televize Otázky Václava Moravce, kde se jako hosté postupně vystřídali předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský a teolog Tomáš Halík. Daniel Vávra poté na své facebookové stránce oba pány nešetřil a tvrdě je za jejich vystoupení ve veřejnoprávní televizi zkritizoval.

"Nejdřív tam předseda Nejvyššího ústavního soudu Rychetský nálepkuje strany, co nemá rád, těmi nejhoršími přívlastky, následně řekne, že referendum je populistická blbost," uvedl v příspěvku Vávra, který reagoval na Rychetského slova, že předseda hnutí SPD Tomio Okamura se neměl stát místopředsedou Poslanecké sněmovny. Podle něj je to reprezentativní funkce státu a Okamura, jehož výroky jsou rasistické a xenofobní, tam nemá co dělat. "To je asi ta nezávislá nestranná justice, když soudce, který má posuzovat dodržování ústavy kecá do toho, co by v ní mělo být a koho nemáme volit," napsal nevybíravě scénárista her.

Daleko peprnější výrazy si však nechal na vystoupení vysokoškolského pedagoga a kněze Tomáše Halíka, který v pořadu prohlásil, že sociální sítě považuje za asociální, protože vytváří bubliny odlišných názorů. Halík také prozradil, že podle něj přímá demokracie ničí právní systém státu. "Jediný, kdo tady šíří nenávist, strach a paniku, je Halík. Ten Halík, který soustavně roky uráží kohokoliv, kdo s ním nesouhlasí, což je drtivá většina obyvatel této země. Ten Halík, který vypouští podobné soudy typu: "Dát hlas pro Zemana bych považoval za těžké morální provinění proti zájmům naší země," uvedl na Facebooku Vávra.

Podle vývojáře jde vidět, kdo je nenávistný, nedemokratický totalitář. "Jestli si mám vybrat mezi politickým vězněm Dukou, který nikoho nepomlouvá a pro svoje přesvědčení seděl ve vězení, a nomenklaturním kádrem Halíkem, který se měl za komunistů dobře a který s úsměvem na rtech šíří třídní nenávist, tak mám vcelku jasno," míní Daniel Vávra.