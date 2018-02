Šarvátka na sjezdu ČSSD: Novinář Kotrba zaútočil na bezdomovce. Jste agresivní lump a lhář, vzkazují mu novinářky

Babiš byl veden jako agent StB oprávněně. Co je vlastně v jeho spisu?

„Štěpán Kotrba, muž, co se tváří jako normální novinář a běhá po sjezdu ČSSD s visačkou ČRo, právě před budovou sjezdu napadl bezdomovce,“ uvedla na sociálních sítích novinářka Ivana Svobodová. „Pan Martin Veselý s kolegou bez domova tu od rána postávají, vypráví si s lidmi, co chodí pokuřovat, občas vysomrují cigárko, jsou tu, protože prý volili ČSSD. Když s žádostí o drobné oslovili i Štěpána Kotrbu, ten vytáhl peřový sprej a z pěti centimetrů jim ho nastříkal do očí. Cítil se prý napaden,“ popisuje událost.

Novinářka dodala, že se o oba pány kromě novinářů stará sociální demokrat Miroslav Poche. „Zajistil jim kafe, vodu, vymyli si na záchodě oči - moc to nepomohlo, příliš nevidí. Štěpán Kotrba není novinář. Štěpán Kotrba je lump. A měl by si toho všimnout Český rozhlas,“ uvedla s tím, že ČSSD nakonec Kotrbu vyvedla ze sjezdu.

„Po nás jenom chtěli drobné," popsal incident serveru Aktuálně.cz Poche, který v tu chvíli stál vedle Kotrby. Novinář podle něj nejprve do bezdomovců strčil. „Pak jim z dvaceti centimetrů nastříkal sprej do očí. Něco takového jsem neviděl," řekl politik.

Podle Kotrby to ale bylo jinak. Sprej do očí podle svých slov bezdomovci nastříkal, protože na něj muž útočil. „Bral mě za ruku a chtěl po mně peníze," sdělil serveru svou verzi Kotrba.

K věci se pak ještě vrátil na svém facebooku. „Když člověka někdo napadne, má si nechat dát do držky. Alespoň ho někdo polituje,“ napsal k incidentu. Jeho status okomentovala také režisérka dokumentárních filmů, levicová aktivistka a novinářka Apolena Rychlíková. „Ještě se tu takhle litujte. Tohle mělo být podle vás napadení? Že po vás bezdomovci, voliči ČSSD mimochodem, chtějí peníze, absolutně neagresivně? Jste novinářská i lidská ostuda, ještě, že vás vyvedli. Jestli se to půjde řešit na policii, mileráda budu svědčit. Jste lhář, lhář a k tomu agresivní jedinec,“ vzkázala mu.

Oficiální vyjádření k dnešnímu incidentu https://t.co/WugYWmoDSk — Český rozhlas (@CRozhlas) 18. února 2018

Český rozhlas se posléze od Kotrby oficiálně distancoval. „Pan Kotrba je externím spolupracovníkem ČRo, akreditován byl na sjezd jako analytik. Vedení ČRo se bude incidentem zabývat. ČRo se distancuje od všech projevů násilí a nesnášenlivosti,“ uvedl na twitteru mluvčí Jiří Hošna.