Hra skončila. teď už Drahoše kritizovat můžu, hlásá Horáček. Pak vysvětlil, co bylo špatně

Babiš byl veden jako agent StB oprávněně. Co je vlastně v jeho spisu?

Komentář: Nostalgický projev Zemana tlačí ČSSD do vlády a dělí ji na dobré a zlé

„Byla nějaká hra. Hrál jsem proto, abych já byl tím kandidátem. Potom aby vyhrál jiný kandidát než prezident Zeman. Tu hru jsem hrál poctivě až do úplného rozhodnutí. Teď ta hra skončila a skončila i její pravidla,“ vysvětluje Horáček, proč se po volbách tak kriticky navážel do Drahoše, kterého v kampani před druhým kolem otevřeně podporoval.

Poukázal na to, že jej pak média zvala a ptala se ho na otázky a že on sám se nikam nevnucoval, aby Drahoše zpochybňoval. „Můj poctivý názor je ten, že neúspěch pana profesora Drahoše zřejmě, aspoň po mém soudu, může pramenit z toho, že jsme tu vlastně měli dvoje volby. Tou první bylo první kolo, kde jsou potřeba nějaké kvality, a pak druhé kolo, kde jsou potřeba kvality jiné,“ vysvětloval textař pro Český rozhlas Plus.

„Pan profesor Drahoš, a to prosím pěkně, ať se na mě nikdo nezlobí, byl přece jenom tím, který byl už dlouho prezentován tiskem a ve veřejném prostoru jako ten, který může porazit Miloše Zemana. Nijak se na něj neútočilo, takže neměl příležitost se naučit reagovat na ty výzvy,“ myslí si Horáček.

Je prý třeba se z tohoto výsledku poučit pro příští volby. Není to prý ale poučení pro jednotlivé kandidáty, ale pro veřejný prostor. Česká žurnalistika, která je podle něj důležitá ve veřejném prostoru jako spolutvůrce a hlídač demokracie, by prý neměla rezignovat na kritickou funkci.

Novináři podle něj měli pocit, že když vytáhnou slabiny jednotlivých kandidátů, posílí tím Zemana. A tak přestali plnit svůj účel. Podobné hlasy se podle něj ozývaly i v diskuzi na sociálních sítích. Výjimkou podle něj byla jen debata kandidátů na České televizi. „jenže to bylo den před volbami,“ připomněl Horáček. Sám pak ocenil především výkon moderátorky Světlany Witowské.