Kalousek se vysmál vládě: Ochranka pro ministry v demisi? Mohli by nám být ukradení

Ministři, které chrání a vozí policie, přesednou po letech z aut značky Audi do BMW. Policejní ochranná služba kupuje osmnáct limuzín za celkem 50 milionů korun, informoval server idnes.cz. „Vozy jsou určeny pro přepravu ústavních činitelů České republiky a zahraničních delegací, které přijíždějí do Česka,“ potvrdila mluvčí Policejního prezidia Eva Kropáčová.

Bavoráky podle serveru budou mít čalounění v černé kůži, noční vidění s rozpoznáním zvěře, výkon 320 kW a na stovku zrychlí do pěti sekund. Ve výbavě budou i masážní sedadla, dřevěné obložení interiéru, projekce displeje na čelní sklo, ale třeba také příprava pro ukotvení dětské sedačky, kdyby chtěl ministr svézt i potomka.

Zpráva zaujala i Kalouska, který si neopomněl do vlády pořádně rýpnout. „Nikdy jsem v pozici ministra nechtěl a neměl ochranku. Proč jí teď mají ministři v demisi, Bůh ví... Snad aby nám nebyli ukradení,“ vysmál se ministrům v demisi Kalousek na Twitteru.

Jeho komentáře se chytili i další diskutující. „Plýtvání státu, level africká diktatura,“ rýpnul si jeden z nich. „Pro ministry bavoráky, pro premiéra anton!“ přisadil si další.

Zajisté...Jsem normální kluk z vesnice. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 18. února 2018

Jiný uživatel pak připomněl incident z Kalouskovy minulosti. „A tak Vy zvládnete přece pár facek rozdat i bez ochranky!“ napsal Kalouskovi. Připomněl tak situaci, kdy Kalousek ještě jako ministr financí před Poslaneckou sněmovnou nafackoval mladíkovi, který na něj údajně vulgárně pokřikoval. „Zajisté...Jsem normální kluk z vesnice," odpověděl mu Kalousek.

Našli se ale i tací, kteří se členů vlády zastali. „Populistické, ale opak je pravdou. Premiér a vybraní ministři by ochranku určitě mít měli. Bez ochranky je to bezpečnostní riziko pro stát. To vy ale dobře víte!“ vzkázal Kalouskovi jeden z diskutujících.