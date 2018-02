ŽIVĚ: Hamáček je novým předsedou ČSSD, Zimola je statutárním místopředsedou

Na začátku sjezdu ČSSD se jednalo o změně jednacího řádu. Už od samotného začátku však bylo vidět, že sociální demokracie vlastně neví, co sama chce. S návrhem vystoupil bývalý ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který požadoval kompletní rezignaci grémia, kvůli pohrdání členskou základnou ČSSD.

Po bouřlivé diskuzi se program sjezdu schválil až kolem jedenácté hodiny. Přitom v půl jedenácté měl mít projev prezident České republiky Miloš Zeman. Jan Birke, který byl rovněž vyzván k rezignaci, uvedl, že nemá problém rezignovat, přestože ani nebyl vládě. Poté vystoupil statutární místopředseda strany a kandidát na předsedu strany Milan Chovanec, který taktéž uvedl, že nemá problém okamžitě rezignovat.

Problémem však je, že pokud by strana pokračovala v této zmatečné diskuzi, kdy každé člen požaduje něco jiného, bylo by možné, že by sociální demokracie stihla zvolit pouze předsedu strany a na zbytek vedení strany by nezbyl čas. Poté přišel na řadu prezident Miloš Zeman.

"Milé přítelkyně, vážení přátelé. Už dlouho jsem toto oslovení nepoužil a bylo mi to líto, stýskalo se mi po vás," uvedl na začátku svého Miloš Zeman, který předstoupil před členy sociální demokracie s půlhodinovým zpožděním. Hlava státu poděkovala svým podporovatelům, kteří jí dali v prezidentské volbě hlas. ČSSD je podle něj jedinou stranou, která neměla žádné oficiální stanovisko, kdo je její prezidentský kandidát, jestli má jít do opozice nebo se zúčastnit jednání o vládě, dokonce ani neví, kdo bude její předseda. "Jinak jste naprosto v pořádku," shrnul Zeman.

Prezident sociální demokracii doporučil, že by se měla jakýmkoli způsobem podílet na sestavování vlády. Mluvil o podivném opozičním koktejlu TOP 09, STAN, ODS, Pirátů a KDU-ČSL, ve kterém by upadla do zapomnění. V takovéto společnosti by hrozilo, že klidně může klesnout i pod pětiprocentní hranici, kvůli které by se strana ani nemusela dostat do Poslanecké sněmovny.

"Necpěte se do vlády, nechtějte ministerská křesla. S 15 poslanci by to bylo komické. Chtějte náměstky, odborníky. Kvůli touze po korytech a funkcích dopadla strana tak, jak dopadla," uvedl Zeman. Podle něj by bylo dobré, pokud strana zahájí jednání s hnutím ANO. "Nechcete-li upadnout do zapomnění, pracujte," doplnil. Miloš Zeman považuje léta strávená v čele ČSSD za nejlepší roky jeho politické kariéry. Straně přeje, aby se opět vrátila na vrchol.

Statutární místopředseda Milan Chovanec ve svém projevu poděkoval odborům, které považuje za tradiční partnery. Lituje toho, že sjezd se nekoná v dubnu, protože by to bylo při příležitosti 140. výročí vzniku Sociální demokracie. Členům vzkázal, že mají právo slyšet pravdu o demisi Bohuslava Sobotky, nicméně i on se o rezignaci tehdejšího předsedy strany dozvěděl z médií.

Chovanec proto grémiu navrhl, že podá rezignaci a podpoří ve vedení strany Lubomíra Zaorálka, který se stal volební lídrem strany před volbami. Grémium však rezignaci Chovance odmítlo, proto se stal statutárním místopředsedou. Byl dokonce toho názoru, že strana měla iniciovat vyvolání předčasných voleb. Připomněl, že je plně odpovědný za chod strany a za rozhodnutí, která sociální demokracie učinila a které nejspíše vedly k současnému výsledku v parlamentních volbách.

Členům sociální demokracie doporučil, aby do vlády strana nechodila za každou cenu. "Můj názor je, že by nově zvolený předseda neměl být ve vládě, dokonce by tam neměl být ani jeden poslanec, pokud nechceme přijít o poslední voliče, kteří nás volili," vysvětlil kandidát na předsedu. Chovanec je stále přesvědčený, že ČSSD nemůže jít do vlády s trestně stíhaným premiérem. Podle něj je jedno, kdo se stane předsedou sociální demokracie, důležité je, aby strana byla jednotná a mluvila stejnou řečí. Pokud se nestane předsedou, výsledek bude respektovat a je ochoten předsedovi jakýmkoli způsobem pomoci.

V diskuzi, která následovala, si slovo vzal například bývalý ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který prohlásil, že pokud by byl ve vládě, tak by lithium rozhodně nepodepsal v říjnu před volbami, ale třeba po volbách, alespoň by sociální demokracie nepřišla o tolik procent. Volební lídr Lubomír Zaorálek, jenž byl součástí triumvirátu, zase uvedl, že nesouhlasí s prezidentem Milošem Zemanem ohledně náměstků sociální demokracie, kteří by byli v případné vládě.

Velký rozruch a pískot si vysloužilo vystoupení Daniela Spálenky, který shrnul vývoj posledních pár měsíců, jak sám podotkl. Podle něj je známo, že například kandidáti na předsedu ČSSD Chovanec a Hamáček objížděli buďto sami, nebo prostřednictvím jiných osob delegáty sjezdu za finanční a nefinanční přísliby si koupili jejich hlasy. Jak uvedl, podle návrhu na nové stanovy by tito kandidáti měli být i vyloučeni ze strany. Podle Spálenky není důvod k tomu, aby strana, která se nechce změnit, měla nadále existovat. "Vyzývám všechny delegáty strany, aby volili buď zrušení strany, nebo zvolili předsedu podle vlastní vůle, a nikoli z důvodu slibu, který může a nemusí přinést osobní přínos," zdůraznil člen sociální demokracie.

Po skončení diskuze se ke slovu dostali kandidáti na předsedu ČSSD se svými nominačními projevy. Jako první začal Jan Hamáček. "Ve straně byly vždy dva proudy: tradiční a středový. Pokud se však tyto proudy dokázaly domluvit, tak sociální demokracie vyhrávala," upozornil místopředseda Poslanecké sněmovny. Podle Hamáčka mají lidé obavu z budoucnosti, proto si neustále půjčují a někteří z nich jsou kvůli neschopnosti splácet závazky v exekuci.

Hamáček také upozornil, že strana se musí zaměřit na masivní výstavbu obecních a družstevních bytů, aby se lidé nemuseli zadlužovat na dalších dvacet a třicet let a přitom se třást, jestli jim vyjdou splátky. Upozorňuje, hnutí ANO vytunelovalo program sociální demokracie. "Lidé, kteří píší program pro ANO dříve pracovali pro ČSSD. Přece nemůžeme hlasovat proti zvýšení důchodů," uvedl kandidát na předsedu strany. Hamáček však dodal, že jednat o vládě neznamená do ni vstupovat. "Kdykoli budeme mít pocit, že jednání se nedaří, můžeme odstoupit. Musí však o tom rozhodnout vnitrostranické referendum," míní.

Milan Chovanec připustil, že není ani Macron, ani Fico, a k ideálnímu kandidátovi má daleko, přesto se rozhodl kandidovat, protože to straně dluží. "Po prohraných volbách jsem mohl hodit klíče na stůl, ale neudělal jsem to," uvedl bývalý ministr vnitra. I Chovanec upozornil, že strana musí stát na straně lidí, kteří čelí exekucím. Dále připomíná, že české ekonomice se sice daří, nicméně je jasné, že krize jednou zkrátka přijde.

Podle tehdejšího hejtmana plzeňského kraje by snaha být za každou cenu ve vládě znamenala propad v komunálních volbách. Tam s totiž rodí kvalita, noví lidé, a ty sociální demokracie potřebuje, klidně i do vedení strany. Takové lidi prý na svých cestách viděl, proto požadoval, aby byl sjezd v dubnu a by předsedu volili všichni členové. Do vlády se Chovanec nehrne, ale je připraven straně pomoci.

Slovo si vzal i knihovník Jan Jukl, který se rozhodl kandidovat na předsedu sociální demokracie. Ten volá po radikální změně bez které se jinak strana nikam neposune. Je toho názoru, že jestli se ČSSD vydá cestou spolupráce s Andrejem Babišem, tak se z ní stanou Kostelecké uzeniny České politiky. Vyzval členy, kteří nebudou spokojení s výsledkem volby předsedy, ať ze strany neodchází, protože je sociální demokracie potřebuje. Strana se musí otevřít novým lidem. Musí je pozvat mezi sebe.

Lidé se však stydí podle Jukla kandidovat za ČSSD. Strana se proto musí pochlapit. Trvá na tom, že je to o lidech, kteří jsou ve straně, jak se postaví k přijímání nové, čerstvé krve. Strana se musí soustředit, aby lidé byli hrdí na to, že mají za jménem v závorce značku ČSSD.

Generál v záloze Miroslav Krejčík připomněl, že dodnes nepochopil, proč došlo k demisi Bohuslava Sobotky a vzniku triumvirátu těsně před parlamentními volbami. Jelikož po volbách nastalo ticho, rozhodl se přijmout nabídku své místní organizace v Unhošti a kandidovat na předsedu. Jako jeden z problémů sociální demokracie vidí úbytek členů základny. Podotýká, že restart ČSSD nestačí, důležitý je i upgrade.

"Pokud si neuvědomíme, že potřebujeme vnitřní restrukturalizaci, změnu, pak se může stát, že se prostým restartem za rok dostaneme do stejné situace jako nyní," upozornil delegáty Krejčík. Důležitá je pro něj touha pro vítězství a v případě svého zvolení delegáty ujistil, že se na něj členové mohou spolehnout a že je rozhodně nikdy nenechá uprostřed bitvy. "Vždycky budete vědět, že máte svého velitele, který je připraven bojovat za vás i za naše občany," shrnul Krejčík

Primátor Olomouce Antonín Staněk uvedl, že je členem sociální demokracie už sedmnáct let. Straně chce vrátit důvěryhodnost voličů, konkrétně znovu oslovit více jak milion tři sta tisíc voličů, kteří stranu od roku 2003 postupně opustili. Také on chválil, že strana má více názorových proudů, kterých je potřeba.

Na řadu přišel bývalý hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, který si nasadil růžové brýle. Zdůraznil tak, že strana funguje naprosto v pořádku. "Problémy neexistují, všechno je v pohodě," uvedl kandidát na předsedu. Poté si brýle sundal a dodal: "Konec srandy." Voliče straně ukradl miliardář. "Naprosto jsme rezignovali na levicový program. Možná už ani nevíme, co to je," upozornil Zimla, který je přesvědčený, že se strana musí vrátit k tradiční politice.

Romana Žatecká, jediná zástupkyně ženského pohlaví, která se uchází o post šéfa ČSSD, připomněla, že se uchází o post dobrovolně, a ne na základě stranických kvót. Starostka České Lípy uvedla, že strana buďto půjde novou cestou, nebo starou, recyklovanou. "Chci odsud odjet s nadějí, že najdu zájemce na komunální kandidátku a že komunální volby nebudou smrtící ranou naší tradiční značce," sdělila delegátům kandidátka.

Předseda volební komise oznámil, že do druhého kola volby, ze které vzejde šéf ČSSD postoupili Jan Hamáček a Jiří Zimola.

Novým předsedou se nakonec Jan Hamáček, který ve druhém kole volby získal od delegátů 272 hlasů. Jiří Zimola získal 224 hlasů. Kvórum bylo 264 hlasů. Zimola vzápětí oznámil, že se bude ucházet o post prvního místopředsedy strany. Jeho soupeřem ve volbě bude poslanec a někdejší primátor Brna Roman Onderka.

V souboji o post statutárního místopředsedy strany získal Roman Onderka 134 hlasů, kdežto Jiří Zimola obdržel od delegátů 335 hlasů. Bývalý hejtman Jihočeského kraje je tak druhým nejvýše postaveným mužem v sociální demokracii.

Řadové místopředsedy budou delegáti volit 7. dubna, kdy bude sjezd pokračovat.