Schwarzenberg se navezl do Roznera. Poté prozradil, proč na něj podal trestní oznámení

Někdejší ministr zahraničních věcí a současný poslanec TOP 09 Karel Schwarzenberg se rozhodl podat trestní oznámení na Miloslava Roznera (SPD) proto, že k Letům, kde byl romský koncentrační tábor, má citové vazby. V rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedl, že dětství trávil v Orlíku, který, jak sám říká, byl vzdálen od Let pouze přes Les. Když jako malý s otcem projížděl na koni kolem Let, tak jej přepadla strašlivá tíseň.

Trestní oznámení se rozhodl podat proto, že celý svůj politický život bojoval za lidská práva. "Je pro mě nepřijatelné, abychom měli v politice lidi, kteří se lidským právům vysmívají tím, že popírají holokaust, to je pro mě už opravdu trochu moc," uvedl čestný předseda TOP 09 v rozhovoru s tím, že proti zlu by se mělo bojovat hned v zárodku, a ne až se rozšíří. "Na pana Roznera to podávám proto, že je to nejčerstvější a bylo to nejjasnější," doplnil.

Zároveň však dodává, že v žádném případě nechce zavádět cenzuru výroků, ale jako občan republiky cítí povinnost, aby se takovýmto věcem postavil. Ačkoli se prý na takováto tvrzení vztahuje poslanecká imunita, je to prý na Poslanecké sněmovně, jak bude s podobnými výroky nakládat. "Byly časy, kdy si nikdo takové věci v politice říci netroufal. Za dob třeba prezidenta Václava Havla. Ale nyní si více lidí troufá říkat takové ostudnosti," běduje Karel Schwarzenberg.