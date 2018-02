Člen ČSSD se opřel do občanských demokratů. Rozpoutal tím slovní přestřelku

Sociální demokrat a ekonom Tomáš Prouza reagoval na průzkum serveru Aktuálně.cz, který se ptal poslanců evropského výboru na čtyři otázky ohledně fungování Evropské unie či migračních kvót. Někteří poslanci hnutí ANO a SPD na otázky odpověděli špatně. Jiní poslanci, zejména ti z ODS, jmenovitě například Jan Skopeček, na otázky odmítl odpovědět s tím, že toto téma přednáší na vysoké škole. K odmítavému postoji občanských demokratů se vyjádřil Prouza na svém Twitteru.

S hloupostí či neznalostí poslanců SPD či ANO člověk automaticky počítá. O to víc překvapí arogance poslanců za @ODScz , která sice chce EU reformovat, ale když dojde na víc než základní fráze, nemá co říct. Díky @VeronikaNepras & @OndrejHouska @Aktualnecz https://t.co/kaZ01yPPpb

Na tento příspěvek bývalému tajemníkovi pro evropské záležitosti odpověděl politický komentátor Petr Honzejk.

Jojo. Na základě odpovědi pana @Jan_Skopecek jsem si připomněl legendární vtip "....a kdo to neumí, ten to učí...":) Pak jsou tady ještě ti, kdo to neumí ani učit. No a ti to budou nakonec řídit.