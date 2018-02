Velké překvapení v ČSSD: Objevil se další kandidát na předsedu, kolegům poslal ostrý dopis

Babiš byl veden jako agent StB oprávněně. Co je vlastně v jeho spisu?

Rusové přistižené při vměšování do voleb budou z USA vyhoštěni

Kandidátem je dosud širší veřejnosti zcela neznámý člen ČSSD ze Slatiňan pan Jiří Sokol. Ten o sobě píše, že po roce 1989 obnovoval ČSSD ve Východních Čechách a je činný například v rámci sociálně demokratických seniorů.

Zdůrazňuje, že všechny funkce vždy vykonával bezplatně. Podotýká též, že členské příspěvky má uhrazeny. Předem také předesílá, že pokud by nebyl zvolen předsedou, bude kandidovat na post statutárního (prvního) místopředsedy i na post řadového místopředsedy.

Podle Sokola z mimořádného sjezdu nevzejde nic jiného, než zvolení předem domluvených místopředsedů a předsedy. „A možná ještě doporučení, zda jít nebo nejít do vlády, zda vládu tolerovat nebo jít do opozice. Čili, ze sjezdu nevzejde nic, z čeho by koukala naděje na záchranu strany.“ píše Sokol svým spolustraníkům.

„Z těch špatných možností zvolení předsedy jsou snad nejhorší ti, kteří se na sešupu strany podílejí dlouhodobě jak na celostátní tak krajské úrovni a zvlášť ti, kteří mají na svědomí ten poslední debakl.“ nebere si servítky nový kandidát na předsedu ČSSD.

Sokol se vyjádřil i k otázce vstupu ČSSD do vlády. „Z těch špatných „vládních“ možností je podle mne nejpřijatelnější vládu tolerovat a nedopustit předčasné volby. A nejhorší je jít do vlády kvůli pár postům pro kariéristy. Přivedete stranu pod hranici volitelnosti.“ vyzývá stranické kolegy.

Tento dlouholetý člen ČSSD se také dle svých slov velmi obává o budoucnost strany. „Pokud z mimořádného sjezdu vzejdou jen jména předsedy a předsednictva a doporučení, jak se zachovat ve vztahu k vládě, tak to bude jen urychlení konce. Odchod těch funkcionářů, kteří viditelně pokukují po jiných stranách a hnutích, sice bude k dobru, ale bez úplně znechucených členů a příznivců si budeme moct o přínosných preferencích nechat jen zdát, spíš to bude příště pod pěti procenty.“ obává se.

V dopise spolustraníkům také ozřejmil, proč se o nejvyšší stranickou funkci hodlá ucházet. „Jelikož mezi těmi, co oznámili kandidaturu na předsedu, nevidím nikoho, kdo by byl schopen zabránit dalšímu propadu, rozhodl jsem se ohlásit moji kandidaturu.“ píše Sokol v závěru.