Kdybych měl milionů, kolikrát Andrej lhal...Kalousek napsal opravdu bizarní báseň o Babišovi

Kalousek v reakci na rozhodnutí slovenského soudu poznamenal, že pravda vyšla najevo mimo jakoukoli pochybnost. „Český premiér byl agentem Státní bezpečnosti pod krycím jménem Bureš. V naší reálné politické praxi to však neznamená celkem nic. ČSSD spolu s KDU–ČSL a hnutím ANO protlačily v roce 2014 zákon, který dovoluje bývalým StBákům účast ve vládě. Před tím to možné nebylo,“ připomněl poslanec.

Právě to podle něj byl jeden ze zásadních historických průlomů, který umožnil návrat k nejvyšší politické moci prominentům zločinného režimu. „Pokud se dnes ČSSD a KDU–ČSL brání myšlence trestně stíhaného premiéra, stojí to jen za hořký úsměv. Kdyby v roce 2014 principálně trvaly na tom, že premiér nesmí být StBák, nemuselo by nás zajímat ani trestní stíhání,“ uvedl na facebooku.

Tím ale neskončil. „Kdybych měl milionů, kolikrát Andrej lhal, koupil bych vagon tónů z opery Parsifal,“ rýmuje Kalousek v souvislosti s Babišem. Reagoval tak na šéfa šéfa hnutí ANO, že zmíněný soud vyhrál a že Česká televize o něm šíří lži. Zároveň dodal, že nečeká, že by rozsudek o jeho spolupráci s StB zkomplikoval jednání o vládě.

„Bezdětným koupil tátu a depresivním žert… Potom ve prospěch státu koupil bych Agrofert,“ pokračuje ve své básni. „Mít tolik milionů, kolikrát Babiš lhal, v korunách jarních stromů prapor EU by vlál,“ končí Kalouskova báseň.

Jeho verše inspirovaly i další, kteří přidali svoje rýmovačky. Například Kateřina Borková vyjádřila přání, aby se prezidentem stal právě Miroslav Kalousek. „Kdyby byl prezident Miroslav Kalousek, mám život šťastnější o moc. Ne o kousek. Zeman by nevěšel všem na nos bulíky, Babiš by s Faltýnkem lepili pytlíky. Byl by to hodů čas, podejte ubrousek. A za to mohl by zase jen Kalousek!“ napsala na facebookové stránce Kalouska.