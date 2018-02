Kajínek prezidentem? Proč ne? Dnes nám vládne stonásobně usvědčený lhář a ruský troll, spustil Kalousek. A přidali se i další

„Při příští volbě budu kandidovat na prezidenta. Vězení je pro to dobrá průprava,“ prozradil Kajínek na diskuzi v Hodoníně. V Plzni mu prý už před loňskými volbami navrhovali, že mu seženou potřebných 50 tisíc podpisů. „To jsem ale odmítl, protože kandidoval Miloš Zeman a proti němu se já rozhodně nikdy nepostavím. Vděčím mu za svobodu a samozřejmě jsem ho volil,“ cituje jeho slova Blesk.

Jeho slova vyvolala na sociálních sítích pořádně žhavou diskuzi. A zapojily se i některá známé osobnosti. „Proč ne? Dnešním prezidentem je stonásobně usvědčený lhář a ruský troll. Premiérem je bývalý udavač komunistické státní bezpečnosti a trestně stíhaný dotační podvodník. Proč by příštím prezidentem nemohl být nájemný dvojnásobný vrah? Zřejmě si to zasloužíme...“ posteskl si šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Tak před udělením milosti asi byla uzavřena dohoda, že bude kandidovat až v dalších volbách, že jo... #Kájínek #Zeman Náš lid bude mít aspoň z čeho vybírat... (Babiš, Okamura, Kajínek, Klaus), uvedl na twitteru onkolog a člen celostátního výboru KDU-ČSL Vít Ulrych.

„Škoda, že to nevyšlo včera, byl by to hezký dárek z lásky jednak všem ctitelkám pana Kajínka, jednak všem ministrům spravedlnosti, kteří v minulosti vyjádřili pochyby ohledně korektnosti odsouzení pana budoucího kandidáta, a jednak ústavním právníkům, politologům a podobné havěti. Kdo chcete, malujte si oponenta pana Kajínka v 2. kole,“ uvedl na facebooku ústavní právník Jan Kudrna.

„Jasný favorit!“ komentoval zprávu cestovatel a novinář Dan Přibáň.

„Kajínek for president 'Seděl Antonín Zápotocký, Ludvík Svoboda, Gustáv Husák i Václav Havel. Nebyl bych tak zdaleka první,' dodal Kajínek. Doporučoval bych ještě milovníkům přímé demokracie prosadit referendum, ve kterém by občané sami rozhodli, zda chtějí očistit Kajínkovo jméno. Nejlépe savem,“ navrhl známý historik působící v Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek.

„What could possibly go wrong?“ ptá se v souvislosti s Kajínkovou kandidaturou Jakub Janda z think-tanku Evropské hodnoty. Slova této anglické fráze by se dala přeložit jako „Co by se mohlo stát?“