Jílková našla řešení ohledně exekucí? Divákům dala cennou radu

V České republice proběhlo za loňský rok milion exekucí. Některým dlužníkům se dluh vyšplhal na třicetinásobek půjčené částky. Jak je možné, že si člověk půjčí 25 tisíc a najednou dluží tři čtvrtě milionu? Dá se tomu zabránit? Michaela Jílková přivítala ve svém pořadu Máte slovo Roberta Pelikána, ministra spravedlnosti v demisi (ANO), Pavla Blažka, poslance (ODS), Vladimíra Plášila, viceprezidenta Exekutorské komory ČR, nebo Daniela Hůleho, vedoucího programu Kariérní a pracovní poradenství ve společnosti Člověk v tísni.

Jako první si vzal slovo jeden z věřitelů, Jan Kuba, jenž celkem vymáhá přes šest miliónů korun. „Dluhová amnestie je krádež posvěcená státem. Dlužníci nemají právo informovat věřitele o svém postupném oddlužení,“ uvedl Kuba . Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán mu však oponoval. „Věřitel má právo si to zjistit. Všechno je elektronické a je to normální,“ odpověděl poslanec. „Je to vztah mezi dlužníkem a věřitelem, do toho nemá stát vstupovat,“ nenechal si to líbit Kuba, jemuž vadí, že dlužníci mohou být oddluženi do nuly a nebudou nést za to žádné následky.

Staronový šéf spravedlnosti Pelikán na začátku diskuze také prozradil, že novela insolvenčního zákona nemůže být označována jako oddlužovací amnestie. „Je to ale šance, jak se dostat ven,“ řekl s tím, že během maximálně sedmi let přijde dlužník o všechen svůj zbytný majetek, který dostanou věřitelé, a k tomu téměř celý výdělek, jenž také připadne věřiteli. Dlužníkovi tak zůstane nějakých sedm nebo osm tisíc. Po sedmi letech se poctivého splácení mu bude zbylý dluh odpuštěn.

To se však nelíbí bývalému ministrovi spravedlnosti a poslanci ODS Pavlu Blažkovi, který sice nezastírá, že jsou lidé, kteří mají vážné problémy, ale přesto se ptá, co mají dělat ti slušní, kteří si v životě na nic nepůjčili a pravidelně splácejí své bankovní úvěry nebo hypotéky. Ve společnosti totiž podle něj existují lidé, pro které je žití na dluh životní styl.

Ve studiu byla paní Karšulínová, která je matkou šesti dětí. Její tehdejší přítel ji opustil. Jelikož nechtěla přijít o děti, tak si půjčovala všude možně, proto nyní čelí sedmi exekucím v celkové výši milion korun. Robert Pelikán však upozornil, že případů, kdy si člověk půjčil pár desítek tisíc je hodně, ale přesto se dlužná částka pohybovala v řádech statisíců. Připustil proto, že je někde chyba. Tu vidí zejména v tom, že úřady, které mají na starosti sociální dávky, neodečítají z platu výši exekuce. Kdyby tak dělaly, mohly by některé rodiny nebo matky samoživitelky získat podporu na bydlení.

S podobným příběhem přišla další paní z publika, která si půjčila 25 tisíc a nakonec zaplatila 125 tisíc korun. V přenosu dokonce obvinila firmu Profi Credit, kterou v pořadu jmenovala, z lichvy. „Ať mě za to klidně zažalují, ale říct to musím,“ prohlásila postarší dáma, která si už raději najala dva právníky, kteří by ji mohli v případném soudním sporu s poskytovatelem nebankovních půjček zastupovat. Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni dal paní za pravdu. Uvedl totiž, že si na tuto firmu stěžuje několik lidí. Viceprezident exekutorské komory Vladimír Plášil upozornil, že ve státě je malá regulace nebankovních půjček. Klienti si však můžou stěžovat u státního zástupce a soud může rozhodnout, že některé úroky jsou proti dobrému mravu. Připomněl také, že stát by neměl pomáhat s úplným oddlužením každému, kdo si o to řekne. „Paušální to nebude. Soudce bude rozhodovat, zda dlužník splňuje podmínku poctivého záměru,“ oponoval Pelikán.

S možným řešením přišla i moderátorka pořadu Michaela Jílková, která se pozastavila nad tím, že je na televizních obrazovkách mnoho reklam propagujících firmy poskytující nebankovní půjčky. „Když už nejsou v televizi reklamy na cigarety, tak by se mohlo nějakým způsobem omezit i toto,“ uvedla moderátorka s tím, že je to mediální masáž a že dlužníci v reklamách vypadají spokojeně až šťastně. Ministr Pelikán přiznal, že takovýto druh reklamy se mu taky nelíbí. Proto Jílková sdělila divákům: „Nevěřte reklamám, kde jsou dlužníci šťastní.“