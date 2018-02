Zeman se zastal Babiše: Honí se agenti StB, zlo byli důstojníci

Uprchlíci v Česku: Jak se jim u nás daří a co nabízí česká vláda příchozím?

Slovenský soud zamítl žalobu českého premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), že je neoprávněně veden v archivních svazcích někdejší československé tajné policie StB jako agent.

Rozhodnutí soudu podle Zemana „není nic nového". Agenti StB, kteří se kvůli lustračnímu zákonu začali honit, byli podle něj často vydíráni, hrozila jim třeba ztráta zaměstnání nebo že nedostanou děti na školu. „Kdo organizoval to zlo? To nebyli agenti, to byli ti důstojníci," řekl prezident. Důstojníci StB přitom podle něj čelili pronásledování méně nebo vůbec ne.

V minulosti přitom Zeman odmítl jmenovat profesorem fyzika Ivana Ošťádala kvůli jeho údajným někdejším kontaktům s StB. Ošťádal se proti tomu brání žalobami.

Zeman poukázal na to, že voliči před sněmovními volbami, které ANO vyhrálo, o této záležitosti věděli. Dnes také potvrdil, že i přes verdikt soudu nechá Babišovi možnost sestavit vládu. „Jsou zde jenom tři strany, o kterých se dá uvažovat jako o partnerech hnutí ANO," řekl. V minulosti prezident uvedl, že by preferoval menšinovou vládu ANO, kterou by podpořila ČSSD a s ní komunisté nebo SPD.

Zeman uvedl, že po nedělním sjezdu ČSSD, kde strana rozhodne o postoji k vládě i o svém vedení, se sejde s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem a šéfem SPD Tomiem Okamurou. „Budou-li si to přát, tak přijmu i nové vedení ČSSD. A pak dojde k tomu, že se zde vytvoří jedna z těchto kombinatorik, a budeme mít vládu," řekl prezident.

Andrej Babiš trvá na tom, že s StB nikdy nespolupracoval. Chce se bránit dalšími žalobami. Nepředpokládá, že by soudní verdikt zkomplikoval jednání při druhém pokusu o sestavení nové vlády.

Zeman mu k tomu dal neomezenou lhůtu, která je ale podle sněmovní opozice proti duchu ústavy. „Duch ústavy je něco, co je používáno jako záminka těmi, co nedokáží ústavu vykládat," prohlásil dnes Zeman. Nevidí nic, čím by ústavu porušil.

Ústava podle prezidenta zná hlavně dvě lhůty - 30denní pro předstoupení nové vlády před Sněmovnu se žádostí o důvěru a pak lhůtu pro vyhlášení voleb v případě neúspěšných pokusů o sestavení vlády. Předpokládá, že Babišovi se podaří získat důvěru už při druhém pokusu. „Když neuspěje třetí pokus se jmenováním vlády s důvěrou, tak prezident může, nikoli musí, rozpustit Sněmovnu a vypsat do 60 dnů předčasné volby," dodal.