Europoslanec se obul do Pirátů, ti mu to vrátili

Bývalý viceguvernér České národní banky a europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) na svém facebookovém profilu zveřejnil příspěvek, ve kterém se zamýšlí nad skutečnou úlohou Pirátské strany v české politice. "Piráti explicitně referendum o otázkách, jako je členství v EU a NATO, "prosazují"," došel k závěru Niedermayer po přečtení programu Pirátů, kteří v loňských volbách do Poslanecké sněmovny skončili na třetím místě.

Europoslanec s nadsázkou uvedl, že to zní jako "Okamurův sen". Podle programu Pirátů by týden začínal v pondělí "zastávkou v hlasovací místnosti, kde budeme v duchu nové, lepší, Pirátské demokracie hlasovat v dalším referendu", myslí si Niedermayer. "Tvrzení, že Piráti něco zachraňují, je tedy vtip. Oč méně dobrý, o to více nebezpečný. Je to lež (toto tvrzení, nebo program). Další z těch, které zní hezky a hodně lidí na ně skočí. A těch je tu dost," upozorňuje Luděk Niedermayer.

Pro server EuroZprávy.cz se k tomuto tvrzení vyjádřil člen Pirátů a poslanec Lukáš Bartoň. "Piráti mají dlouhodobě v programu prvky přímé demokracie, mezi která patří referenda obecně. V programu nemáme nic o vyvolání referend k vystupování z mezinárodních organizací. Piráti jsou proti vystoupení z EU a z NATO!" uvedl člen sněmovního mandátového a imunitního výboru Bartoň.

"Mrzí mě, že i tak vzdělaný člověk jako pan Niedermayer šíří fake news a nezvládl si najít věrohodné informace. TOP 09 si proti nám v tomto duchu dokonce platila inzerci a myslím, že jí to její voliči spočítali. Nechápu, proč tuto chybu opakují, když na nás teď nesmyslně útočí před komunálními volbami," vyjádřil se pro EuroZprávy.cz poslanec Pirátů Jakub Michálek.