Estébák Babiš? Zlatuška vyhrožoval oběšením, Pilný odchodem z ANO. A Topolánek se královsky baví

Ke kauze se vyjádřil například expremiér a neúspěšný kandidát na prezidenta Mirek Topolánek. „No není tohle konečně přiznání? "Budeme žalovat až do smrti“ uvedl Babiš Mf Dnes která patří do jeho svěřenského fondu. A co na spolupráci s STB(ákem) říkají ministři @RPelik a @SlechtovaKarla ? Makáme! Jinak to rozvrácení justice, soudů a armády nestihneme...“ rýpnul si do Babiše a jeho ministrů Topolánek.

„Pro Babiše jediné čestné řešení: tvrdil že agentem StB nebyl, dle soudu však evidován oprávněně. Implikace: byl a lhal. Premiérem by být neměl dokud u Evropského soudu pro lidská práva své jméno neočistí. Měl by jako Kaczynski řídit premiéra, ministry ANO z pozadí. Jenže Kaczer je formát," zdůraznil český politik, publicista, politický komentátor Roman Joch.

Michal Bláha, internetový podnikatel a autor služby Hlídač státu, pak na twitteru připomněl dřívější slova některých členů a poslanců hnutí ANO o situaci, že by se potvrdilo, že byl Andrej Babiš v StB. „Tato možnost je natolik vyloučená, že vám můžu slíbit, že se oběsím, pokud se to prokáže," řekl v prosinci 2013 v Hyde Parku Jiří Zlatuška (poslanec ANO 2013-17).

"Babiš je čestný člověk a věřím mu víc než svazkům, které na něj vedla StB," řekl Martin @komarek2 Komárek Reflexu. pic.twitter.com/gnY67tMDt9 — Michal Blaha (@michalblaha) 13. února 2018

„Pokud by se objevily důkazy, že pan Babiš spolupracoval s StB, nemohl bych v hnutí zůstat, musel bych odejít. Ukázalo by se totiž, že nám lhal. Ale opravdu si nemyslím, že se to stane," řekl dne 12.11. 2013 Ivan Pilný (poslanec ANO 2013-17, od 01/2018 náměstek MŠMT).

