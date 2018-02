Moderátor ČT si namazal Okamuru na chleba? To je průser, asi má zase horečku, smějí se lidé

Uprchlíci v Česku: Jak se jim u nás daří a co nabízí česká vláda příchozím?

Okamura zaslal českým židům dopis, ve kterém své postoje k holocaustu pokusil vyjasnit. „Vážení členové židovské obce, jasně se distancuji od zpochybňování utrpení lidí, které se v době druhé světové války odehrávalo v táboře Lety. Každé zpochybnění zločinů, které byly spáchány v souvislosti s plány nacistů na konečné řešení rasové otázky, považuji za nepřípustné,“ uvedl v listu, který má server EuroZprávy.cz k dispozici.

Důrazně se také ohradil proti tomu, co označuje za „manipulativní mediální kampaň, kterou živí některá lživá média a politická konkurence“. „Hnutí SPD naprosto nezpochybňuje objektivní historická fakta o utrpení lidí, které prodělali v pracovním a sběrném táboře Lety v době druhé světové války. Plánovité vyvraždění Židů, Slovanů a tehdy takzvaného cikánského obyvatelstva, bylo součástí zločinných plánů nacistů na tzv. konečné řešení rasové otázky. Jde o nezpochybnitelný fakt,“ dodává v dopise předseda SPD.

Tématu se věnovaly také večerní události na České televizi. Moderátor Michal Kubal se Okamury v přímém přenosu ptal, zda podpoří návrh ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, který by chtěl ustanovit speciální den uctívající romské oběti holocaustu. „My naopak navrhneme ještě přísnější variantu, My chceme, abychom určili významný den všech obětí holocaustu,“ uvedl šéf SPD s tím, že o tom už mluvil se svými kolegy. „Musíme si zvěrstva připomínat. My jsme pro tu širší variantu,“ dodal.

Když se chceš vybrousit, ale někdo ti sebere brusku už dávno před tebou. @CT24zive pic.twitter.com/5WmrIhWGnp — Daniel Olejník (@olejnik_dan) 13. února 2018

Kubal ho ale usadil. „Myslím, že to bude vlamování do otevřených dveří, protože tento mezinárodní den obětí holocaustu je významným dnem České republiky od roku 2003,“ uvedl moderátor.

Okamurova slova zaujala i další novináře a politiky. „Dneska si @MichalKubal namazal Okamuru na chleba. V přímém vstupu v Událostech ČT. Okamura řekl, že chce prosadit v PS Památný den všech obětí holokaustu, nikoli jen Romů. Kubal: Tak to by bylo vlamování do otevřených dveří. Mezinárodní den památky obětí holokaustu už je. 27.1.“ uvedl na sociálních sítích Jaroslav Kmenta.

Dneska si @MichalKubal namazal Okamuru na chleba. V přímém vstupu v Událostech ČT.

Okamura řekl, že chce prosadit v PS Památný den všech obětí holokaustu, nikoli jen Romů.

Kubal: Tak to by bylo vlamování do otevřených dveří. Mezinárodní den památky obětí holokaustu už je. 27.1. — Jaroslav Kmenta (@JaroslavKmenta) 13. února 2018

Jeden z diskutujících pak v reakci na slova Kmenty připomněl další pikantní fakt. „Největší vtip je v tom, že @DanielaDrtinova se Okamury na tábor v Letech ptala právě 27.ledna, na který den památky obětí holocaustu připadá. To nevymyslíš,“ uvedl na twitteru. „To bude zas horečka. Dneska to šacuju tak na 45 st C,“ přisadil si exministr a politik ODS Martin Kuba. „Pro zasmání dobrý. Ale tento clověk bude navrhovat a schvalovat zákony....A to je průser, dámy a pánové.“ připomněl další uživatel.

Na okamuru zareagovali také třeba europoslanci. „Vševěd nám navrhuje "ještě přísnější zákon o všech obětech holokaustu...". Ano, není v tomto kontextu nad přísnost,“ vysmál se Okamurovi Pavel Telička.

„Podle skutků bych ho odhadoval spíš na Mezinárodní den nenávisti, ale ten už taky je...“ přidal se jeho kolega Petr Ježek.