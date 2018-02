Odvolání Okamury? Jen jediný poslanec ČSSD návrh nepodpoří, má prý své důvody

Alespoň tak to tvrdí europoslanec za ČSSD Miroslav Poche. Ten na svém Twitteru napsal, že: „Jediný, kdo se z poslaneckého klubu ČSSD nepřipojil ve sněmovně k odvolání Tomia Okamury, je překvapivě Jaroslav Foldyna.“ Jaroslav Foldyna toto nijak nepopírá a na svém facebookovém profilu svůj postoj vysvětluje.

„Okamura by měl dostat možnost svá tvrzení vysvětlit.“ myslí si severočeský poslanec. „Pokud to dokáže, tak se musíme smířit s tím, že má pravdu, pokud to nedokáže, o čemž jsem přesvědčen, tak se on musí smířit s tím, že bude za šaška a lháře.“ pokračuje Foldyna.



Ten si také myslí, že případné odvolání nebo i jen pokus o něj by dalo Okamurovi punc mučedníka, na čemž by v konečném důsledku předseda SPD spíše vydělal. „Špatné názory se dají vyvrátit pouze pomocí argumentů, nikoli pomocí klacku. Proto jsem navrhoval jiné řešení, než pokus o jeho odvolání z vedení sněmovny. Obávám se, že pokusem o jeho odvolání SPD jen vydělá.“.