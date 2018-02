Madam, lžete, naštval se Kalousek. Jeho slova o estébáku Babišovi se obrátila proti němu

Uprchlíci v Česku: Jak se jim u nás daří a co nabízí česká vláda příchozím?

Bratislavský krajský soud v obnoveném líčení zamítl žalobu Babiše, že je neoprávněně veden v archivních svazcích někdejší československé tajné policie StB jako agent. Babiš vědomou spolupráci s StB dlouhodobě popírá.

Archivní dokumenty uvádějí, že Babiš se v roce 1980 stal důvěrníkem StB a že o dva roky později ho k údajné spolupráci s tajnou policií coby agenta s krycím jménem Bureš získal nadporučík StB Július Šuman. Ten ale v původním líčení u bratislavského okresního soudu prohlásil, že tato informace není pravdivá a že Babiš k StB naverbován nebyl.

Madam, lžete. V Mitasu jsem nebyl komustický předák, protože jsem nikdy nebyl v KSČ. Pamatovat si mě tam můžete ( jako mnozí jiní) jako mluvčího OF a mluvčího stávkového výboru. To byly mé jediné mimopracovní aktivity v Mitasu. A,propos, na tu práci vzpomínám rád. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 13. února 2018

„Pravda vyšla najevo. V reálné české praxi to však neznamená prakticky nic. @CSSD spolu s @kducsl a Babišovým ANO protlačily v r. 2014 zákon, který dovoluje bývalým StBákům účast ve vládě. Je to jejich historická odpovědnost, za kterou platíme,“ komentoval Kalousek dnešní verdikt slovenského soudu na twitteru. Odkazoval tak na zákon o státní službě, který minulá vláda přijala.

Za svoje slova se ale dočkal tvrdé kritiky i jedno vážné obvinění. „Tak vidíte pane Kalousku, vůbec nebude vadit, že jste ve vládě, i jako bývalý velký komunistický předák v MITASu. Ještě si vás tam pamatují, jak jste je agitoval!!! Můžete po roce 2014 být v klidu, nikdo vám za to do zadku nenakope!!!“ pustila se do šéfa poslaneckého klubu TOP 09 uživatelka Radka Urbánková

Jenže Kalousek si takový útok nenechal líbit. „Madam, lžete,“ vrátil jí úder. „V Mitasu jsem nebyl komustický předák, protože jsem nikdy nebyl v KSČ. Pamatovat si mě tam můžete ( jako mnozí jiní) jako mluvčího OF a mluvčího stávkového výboru. To byly mé jediné mimopracovní aktivity v Mitasu. A propos, na tu práci vzpomínám rád,“ usadil ji poslanec.

Další uživatelé Kalouskovo vyjádření komentovali slovy, že jde o minulost a že to už nikoho nezajímá. „Pokud Vás ta minulost nezajímá, tak si jí holt prožijeme znovu. Ale třeba Vy se na to určitě těšíte... Já ne,“ vzkázal jim Kalousek.